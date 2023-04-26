الهلال للمشاريع تجدد شراكتها مع «مجرة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

جددت شركة الهلال للمشاريع، وهي شركة عالمية متنوعة الأنشطة يقع مقرها الرئيسي في الإمارات، التزامها ببرنامج «شركاء النهضة» من مجرة، الذي يهدف إلى إتاحة اشتراكات موحدة مجانية في منصات مجرة على الإنترنت للشباب الذي يرغب في الحصول على اشتراك يتيح لهم تطوير حياتهم المهنية والشخصية، لكن لا يملك بالضرورة الإمكانات المادية اللازمة.

ويقدم اشتراك مجرة وتطبيقها الذكي محتوى عربياً موثوقاً بالشراكة مع مؤسسات عالمية، منها هارفارد بزنس ريفيو وإم آي تي تكنولوجي وستانفورد سوشيال إنوفيشن ريفيو وببيولار ساينس وبسيكولوجي وغيرها.

وضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة، ودعماً لبرنامج شركاء النهضة، قدمت الشركة لأكثر من 6,000 مستخدم عربي وصولاً مجانياً لمحتوى عالي الجودة في مجال الأعمال والإدارة. ووجد استقصاء أجري بين المشتركين أن 86 % يعتقدون أنهم استفادوا بشكل كبير من الاشتراك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز