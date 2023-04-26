300 مليون درهم مبيعات مهرجان رمضان الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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حقق مهرجان رمضان الشارقة 2023 بدورته الـ33، الذي اختتمت فعالياته، أمس، نجاحاً كبيراً في تنشيط قطاع التجزئة والأسواق في إمارة الشارقة، مقدماً لسكان الإمارة وزوارها تجارب استثنائية في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية، التي قدمت باقة وفيرة من العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى والجوائز القيمة، وأجواء من المتعة والترفيه طوال الشهر الفضيل، وأيام عيد الفطر.

واستطاع مهرجان رمضان الشارقة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة هذا العام أن يحقق مبيعات تجاوزت التوقعات، حيث بلغت قيمتها نحو 300 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 20 % عن العام الماضي، معززاً المكانة الرائدة لإمارة الشارقة وجهة عالمية للتسوق والترفيه.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة أن غرفة الشارقة حريصة دوماً على الوفاء بوعودها تجاه مجتمع الأعمال، وسكان وزوار الإمارة.

مشيراً إلى أن نجاح النسخة الـ33 من مهرجان رمضان الشارقة في تحقيق هذا الحجم من المبيعات واستقطاب آلاف المتسوقين لمراكز التسوق على مستوى الإمارة يؤكد المكانة الرائدة، التي وصل إليها هذا الحدث، كونه أحد أهم المهرجانات على مستوى المنطقة، ودوره المهم والرئيسي في المساهمة الفعالة بتعزيز قطاع تجارة التجزئة، ورفد اقتصاد الشارقة بقوة، وهو ما يرسخ من مكانة الإمارة وموقعها، ضمن أهم وجهات التسوق في العالم.

رضا كبير

وقال عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال: إن استطلاعات الغرفة حول مستوى إقبال الجمهور ورضا التجار على موسم مهرجان رمضان لهذا العام في مختلف مناطق الإمارة كانت إيجابية جداً.

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