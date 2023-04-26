3900 شركة في «دبي الجنوب» وزخم قوي للأعمال

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب أن دبي الجنوب تضم حالياً أكثر من 3900 شركة .

ضمن المنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومشروع محمد بن راشد للطيران والمنطقة السكنية، تعمل في مختلف القطاعات وتساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي مستفيدة من منظومة الخدمات والحلول المتكاملة التي توفرها دبي الجنوب.

وقال الزفين في حوار مع «البيان»: إن أداء «دبي الجنوب» خلال العام الماضي كان متميزاً حيث نجحت في جذب ما يقرب من 700 شركة إلى مجمع الأعمال، إضافة إلى توقيع شراكات مهمة في قطاع الطيران مع شركات عالمية لافتتاح مرافق لها في مشروع محمد بن راشد للطيران.

وفي القطاع اللوجستي مثل الشراكات التي تم توقيعها مع شركة «ميرسك» و«إيفوكارغو»، إلى جانب استقطاب «ممزورلد» إلى «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية.

D33

وأكد الزفين أن دبي الجنوب تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبالتناغم مع الخطط الحكومية والمبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية للعشر سنوات القادمة «D33». وتسعى في الوقت نفسه إلى استقطاب أبرز الشركات في مختلف القطاعات.

مشيراً إلى أن دبي الجنوب تمتلك البنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة التي تحفز الكثير من الشركات على تأسيس أو التوسع في أعمالها، خاصة تلك التي تتطلع للعمل في منظومات متكاملة من بيئات الأعمال التي تضمن النجاح المتواصل.

وعن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19، لفت الزفين إلى أن الجائحة أثرت على كافة الاقتصادات العالمية والأعمال.

وضمن مسؤوليات دبي الجنوب تجاه العملاء والشركاء ومساعدتهم على تنفيذ خططهم وبرامجهم لمواجهة مختلف أشكال التحديات، قامت دبي الجنوب بتقديم مجموعة حزم تحفيزية للتخفيف من آثار تداعيات الجائحة، مثل توفير خطط دفع مرنة للشركات، مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من غرامات التجديدات المتأخرة، وتخفيض رسوم تجديد التراخيص القائمة والعقود الجديدة..

وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نجاح قطاع الأعمال. ولفت إلى أن دبي الجنوب تركز دائماً على الاحتفاظ بكافة الشركات المتواجدة ومساعدتها على التوسع والانتشار مشيراً على أن هناك العديد من الشركات وضعت خططاً توسعية في دبي الجنوب.

القطاع العقاري

وقال الزفين: إن دبي الجنوب أطلقت مشروعاً جديداً ونجحت في بيع كافة الوحدات المعروضة، كما قامت بتوقيع اتفاقية حصرية مع «ديسكفري لاند» الأمريكية لتطوير مجمع للغولف بمواصفات فاخرة. واتفاقية أخرى مع شركة عزيزي للتطوير العقاري لبناء مشروع ضخم في دبي الجنوب، فضلاً عن اتفاقية أخرى مع «برايت كابيتال إنفستمنت» لإطلاق أول مدرسة بريطانية للتعليم المتميز في المنطقة السكنية في دبي الجنوب.

وتوقع الزفين أن يستمر زخم الأعمال خلال العام، بالتوازي من النمو الملحوظ الذي تشهده مختلف القطاعات على مستوى الإمارة وفي دولة الإمارات في ظل النجاح في تجاوز تداعيات الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب إن دبي الجنوب تدعم كافة خطط التوطين التي تعلن عنها الحكومة. وفي هذا الإطار، استضافت مؤخراً ورشة لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية لشركات المناطق الحرة بالشراكة مع مجلس المناطق الحرة في دبي، بهدف توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص، ومساعدتهم على المساهمة في النمو الاقتصادي.

وتعمل مع الشركاء على تطوير فرص التدريب المخصصة لمواطني الإمارات في مختلف الصناعات في المناطق الحرة في دبي. وأكد أن دبي الجنوب تسعى وفق مستهدفات المبادرات الوطنية إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية.

الاستثمارات الأجنبية

وأكد الزفين أن دبي الجنوب انضمت لخطة NEXTGEN للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تهدف إلى جذب أفضل الشركات والمواهب في قطاع التكنولوجيا لتعزيز اقتصاد الإمارة

حيث ستقوم دبي الجنوب بتقديم الدعم الكامل لتلبية احتياجات الشركات وتسهيل إجراءات تأسيس أعمالها، لتحقيق أهداف هذه المبادرة، مشيراً إلى أن دبي الجنوب بما توفره من بنية تحتية متطورة تعد ملاذاً مثالياً لجذب هذه الشركات، يضاف إلى ذلك قربها من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وربطها الأمثل مع الطرق الرئيسية عبر الإمارات.

المساهمة الاقتصادية

وقال الزفين: إن دبي الجنوب تعد أكبر مشروع تطوير عقاري حضري في إمارة دبي، إذ يركز على توفير منظومة متكاملة لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية.

كما تضم المدينة مطار آل مكتوم الدولي الذي سيصبح أكبر مطار في العالم عند اكتماله، وصمم المشروع ليصبح مركزاً عالمياً للنقل، ومساهماً رئيسياً في تحقيق النمو الاقتصادي في إمارة دبي، لذا نعمل باستمرار للمساهمة في استقطاب شركات عالمية والمساهمة في التنويع الاقتصادي للإمارة من خلال الخدمات المتميزة والبنية التحتية العالمية والموقع الإستراتيجي لمدينة دبي الجنوب.

التجارة الالكترونية

وفي رده على سؤال حول أداء منطقة التجارة الالكترونية «اي.زي.دبي» في دبي الجنوب الذي تم إطلاقها عام 2019، أفاد الزفين بأن «إي.زي. دبي» تعد أول منطقة من نوعها للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وتغطي مساحة قدرها 920000 متر مربع.

وقد صممت المنطقة لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، وهي تضم حالياً كبرى الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإمارات والعالم مثل «أمازون» و«نون» و«فيرست كراي» و «أودا إكسبريس» و «بريد الإمارات» بالإضافة إلى شركات أخرى، مشيراً إلى أن إجمالي عدد شحنات التجارة الإلكترونية اليومية حالياً عبر «إي.زي. دبي» يزيد على 260000 شحنة.

وقال: إن المنطقة تسعى لتقديم مجموعة من الخدمات الملائمة لعملائها، بدءاً من الشركات متعددة الجنسيات وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتستفيد من المرافق اللوجستية المتطورة وحلول الأعمال المخصصة.

بالإضافة إلى دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف بدورها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارة.

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