إعلان المرشحين للفوز بجوائز تكنولوجيا التشييد

المصدر: (دبي- البيان)

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تم الإعلان عن قائمة مختصرة تضم أسماء المرشحين للفوز بجوائز تكنولوجيا التشييد 2023 والتي سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين فيها في مهرجان تكنولوجيا التشييد السادس الذي سيقام في دبي من 31 مايو إلى 1 يونيو.

وتضم القائمة مجموعة متنوعة من الشركات والمشاريع والأشخاص الذين يمثلون نخبة قطاع التكنولوجيا وأصحاب المشاريع والمقاولين والاستشاريين الذين يتمتعون برؤى مستقبلية. وتضم القائمة النهائية هيئة الطرق والمواصلات، وشركة الدار، وموت ماكدونالد، وإعمار - المدينة الاقتصادية، وبلدية دبي. شركة البحر الأحمر العالمية، وأرامكو السعودية.

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