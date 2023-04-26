إعادة افتتاح مساحة التجزئة بهيلتون بيروت حبتور جراند

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن خلف الحبتور، رجل الأعمال ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إعادة افتتاح مساحة البيع بالتجزئة في مشروعه السياحي بمنطقة سن الفيل، في بيروت الكبرى، الذي يحتوي على فندقي هيلتون بيروت حبتور جراند وهيلتون بيروت متروبوليتان بالاس.

وقال الحبتور: «محبتنا للبنان كبيرة، وكلي ثقة أن الأيام المقبلة ستكون أفضل إن شاء الله». وأضاف: «تحدثت سابقاً عن بحثنا في مجموعة الحبتور عن كفاءة لبنانية تعيد افتتاح المول، لخلق المزيد من فرص العمل للشباب اللبناني ومصدر دخل مناسب لأهلنا من مئات العائلات اللبنانية».

وأردف: «اتخذنا خطوات جادة لإعادة فتح المول تحت مسمى جديد The Sooq Avenue، وقمنا بالتعاقد مع شركة جديدة تضم نخبة من الشبان اللبنانيين المثقفين وأصحاب الخبرة والمحبين لوطنهم، لما رأينا من انسجام لرؤيتهم مع تطلعات مجموعة الحبتور. والهدف الأول هو تأمين فرص العمل والمساعدة في النهوض باقتصاد البلد قبل السعي إلى الربح المادي. وسيتم ذلك بإذن الله خلال فترة سنة من تاريخ هذا الإعلان».

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