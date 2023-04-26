دبي تعزز مكانتها وجهة ملهمة لشركات صينية رائدة

المصدر: دبي - البيان

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استضاف مركز دبي للسلع المتعددة أمس بنجاح فعالية يوم الأعمال الصيني في برج الماس احتفاءً بالعلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وتأكيداً لالتزام المركز المستمر بدعم الشركات الصينية التي تتطلع إلى التوسع دولياً عبر بوابة دبي. وجمع الحدث أكثر من 200 شخصية بارزة من مجتمع الأعمال الصيني الذي يتخذ من دبي مقراً له.

ويوفر مركز دبي للسلع المتعددة للشركات فرص نمو غير مسبوقة ببنيته التحتية ومنتجاته وخدماته ومرافقه ذات المستوى العالمي. ويضم المركز اليوم أكثر من 750 شركة صينية، أي ما يعادل أكثر من 12% من جميع الشركات الصينية المسجلة في دولة الإمارات.

تعزيز التفاعل

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي: تعد الإمارات من أبرز اقتصادات المنطقة وتمثل شريكاً طبيعياً لمبادرة الحزام والطريق.

وقد نجحت الدولة في تعزيز أهميتها بوابة عالمية للشركات الصينية التي تتطلع للتوسع خارج بلادها، ولا سيما في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية لوجستية لا مثيل لها بجانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي على طريق الحرير الجديد.

وفي المقابل، تشكل الصين سوقاً ذات أهمية استراتيجية لدبي ولا تزال الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين تشهد نمواً قوياً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وعبر الجهود المكثفة والدعم من قبل الجهات الفاعلة مثل مركز دبي للسلع المتعددة، نتطلع إلى استمرار هذا التعاون القوي ورؤية العلاقة بين بلدينا تزدهر وتتوسع أكثر.

ونتطلع عبر المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة في مظلة غرف دبي، إلى تعزيز تفاعلنا مع السوق الصينية واستقطاب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين الصين ودبي بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتم عقد جلسة نقاش بعنوان بناء النجاح في دبي ودولة الإمارات.. تجارب ملهمة لشركات صينية رائدة. وتحدث في الجلسة عدد من كبار المسؤولين والممثلين عن كل من شركة هندسة البناء الصينية، وبنك الصين، وتشاينا موبايل إنترناشيونال الشرق الأوسط وأفريقيا، وداهوا تكنولوجي، وينغكي آند شايان للاستشارات القانونية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تعد الصين الشريك التجاري الرئيس لدولة الإمارات.

وتزداد العلاقات بين البلدين قوة ونمواً يوماً بعد يوم ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية بينهما إلى 200 مليار دولار بحلول 2030. وقد أدى المركز دوراً أساسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين.

وقال وو يي، المستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي: وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات في سنة 2022 إلى مستويات قياسية على الرغم من تأثير الجائحة، ما يعكس قوة ومتانة علاقات التعاون الحيوية متبادلة المنفعة بين البلدين.

وأود أن أعرب عن تقديري الكبير لغرف دبي ومركز دبي للسلع المتعددة لدعمهما اللامحدود لنمو هذه العلاقة الراسخة بين البلدين، وأنا واثق بأن فعاليات مثل هذه ستساعد على الارتقاء بمسيرة التعاون المستمرة بينهما إلى مستويات أكثر تقدماً.

منظومة

وهيأ المركز منظومة عمل مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصينية عبر مجموعة من المبادرات التي شملت إنشاء مركز يينغتن الصيني للأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة في سنة 2017 لمساعدة الشركات الصينية الراغبة في تأسيس مقار لها في دبي.

وإطلاق نسخة من الموقع الإلكتروني للمركز بلغة مندرين الصينية من أجل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وإطلاق مركز خدمات صيني متخصص في برج الماس في سنة 2020 تتوافر فيه ميزة الدعم والتوجيه باللغة الصينية عبر جميع نقاط الاتصال الخاصة بالعملاء.

وأخيراً افتتح المركز مكتباً تمثيلياً في مدينة شنتشن ليكون على مقربة من الشركات الصينية الراغبة في التوسع انطلاقاً من دبي.

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