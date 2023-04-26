المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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وجّهت «البيان» مجموعة من الأسئلة، لروبوت المحادثة «تشات جي بي تي» القائم على الذكاء الاصطناعي، في قضايا اقتصادية دولية، حيث توقع ألا يتم رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع، وإن حدث، فسيكون له تأثير سلبي مؤقت على الأسهم الأمريكية.

وفي إجابته عن سؤال آخر، فشل في التنبؤ بمن سيفوز في الصراع التكنولوجي العالمي، الصين أم الولايات المتحدة؟. وفي رده على سؤال آخر، حدد 5 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحارب بها عمليات القرصنة والجريمة الالكترونية.

هل تتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الأمريكي الفائدة مجدداً هذا الأسبوع؟

لست قادراً على التنبؤ بما سيفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أنه قد لا يتم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، ولكن قد يتم الإشارة إلى أي تغييرات مستقبلية.

ما تأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية على أسعار الأسهم الأمريكية حتى نهاية العام؟

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تقليص الإنفاق وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يؤدي في النهاية إلى تأثير سلبي على أسعار الأسهم الأمريكية. ومع ذلك، فإن هذا التأثير قد يكون مؤقتاً وقصير الأجل، ويمكن أن يتأثر بعوامل أخرى مثل توقعات الأرباح والتطورات الاقتصادية والسياسية.

هل يمكن أن تعود السياسة المالية الأمريكية للذهب لتغطية الدولار؟ وما هي الآلية؟

لا يوجد أي توجه حالياً للعودة إلى الذهب لتغطية الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن بعض الاقتصاديين والناشطين يرون أنه يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقتها مع الذهب وتحديث سياساتها النقدية.

ما مستقبل العملة الصينية وتأثيرها على عرش الدولار؟

ليس لدي معلومات حول تأثير العملة الصينية على عرش الدولار. ومع ذلك، فإن العملات تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك تقلبات الأسواق والتطورات الاقتصادية والسياسية والنقدية.

من يفوز بالصراع التكنولوجي العالمي، الصين أم الولايات المتحدة.. ولماذا؟

من الصعب التنبؤ بالفائز في الصراع التكنولوجي العالمي بين الصين والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن كل دولة تمتلك نقاط قوة مختلفة في هذا المجال. ومن المهم أن تستمر كلتا الدولتين في العمل على تعزيز تكنولوجياتهما وتطويرها بطريقة مستدامة.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحارب عمليات القرصنة والجريمة الالكترونية؟

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية والقرصنة بعدة طرق، الخمس الأبرز منها هي:

1 - التعرف على الأنماط: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلم من البيانات ويحللها للكشف عن الأنماط الاعتيادية للنشاط الإلكتروني والتحذير من الأنشطة غير المعتادة أو الاعتداءات السيبرانية.

2 - التعرف على الاختراقات: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستخدم للكشف عن محاولات الاختراق، والتعرف على نقاط الضعف والثغرات الأمنية، مما يتيح للشركات والمؤسسات التعامل معها بشكل فعال وتعزيز نظام الأمن السيبراني الخاص بهم.

3 - الوصول إلى البيانات: يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات المتاحة للمساعدة في التعرّف على الجرائم الإلكترونية، وتطوير نماذج تحليلية لتوفير إجابات مفيدة للمحققين.

4 - تحليل الأدلة الجنائية الرقمية: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلل الأدلة الجنائية الرقمية بشكل أكثر دقة وفعالية، مثل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الإلكترونية، وتحديد المسؤولين عن الجرائم السيبرانية.

5 - تقييم المخاطر: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحليل المخاطر السيبرانية، وتقييم مدى التهديد الذي يشكلها على الشركات والمؤسسات وتحديد الإجراءات اللازمة للحد من التهديدات.

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› لا أتوقع رفع الفائدة الأمريكية

› تأثير سلبي مؤقت على الأسهم حال رفعها

› لا توجُّه حالياً لإعادة ربط الدولار بالذهب

› لا أعرف من يفوز بالصراع التكنولوجي الصيني الأمريكي

› 5 طرق لمحاربة الجريمة الإلكترونية

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