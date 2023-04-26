80 % من مديري أمن المعلومات بالإمارات يؤكدون أهمية الأتمتة والذكاء الاصطناعي لنجاح التطوير

المصدر: دبي - البيان

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أكد 80% من مديري أمن المعلومات في الإمارات أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة عاملان مهمان لنجاح التطوير والأمن والعمليات والتغلب على تحديات الموارد.

جاء ذلك ضمن إطار نتائج دراسة استقصائية عالمية مستقلة أجرتها شركة معلومات البرمجيّات «دايناتريس» المسجلة في بورصة نيويورك للأسهم، والمتخصصة في مجال المراقبة والأمن الموحد، وشارك بها 1,300 من كبار مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسات الكبيرة.

وكشف البحث أن هؤلاء المسؤولين يجدون صعوبة متزايدة في الحفاظ على أمان برمجياتهم، في ظل تزايد تعقيد بيئاتهم المختلطة ومتعددة الأوساط السحابية، إلى جانب استمرار الفرق في الاعتماد على العمليات اليدوية التي تسهل على الثغرات الأمنية اختراق بيئات الإنتاج. وتضمنت نتائج الدراسة التي حملت عنوان «التقارب بين إمكانية المراقبة والأمان..

مسألة مهمة للغاية للوصول إلى إمكانات التطوير والأمن والعمليات»، ما يلي: - 88 % من كبار مسؤولي أمن المعلومات أكدوا أن الوقت الذي يستغرقه اكتشاف هجمات يوم الصفر (الهجمات التي تستغل نقاط الضعف في البرمجيات وثغراتها الأمنية)، وقدرتهم على تصحيح كل حالة يمثل تحدياً كبيراً لتقليل الأخطار. - 57 % من تنبيهات الثغرات الأمنية التي تشير إليها أجهزة الفحص الأمني حصرياً أنها «حرجة» لا تعد خطيرة على الإنتاج، ما يؤدي إلى إضاعة وقت ثمين.

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