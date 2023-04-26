77 % من الشركات كثيفة الأصول ترى التكنولوجيا مفتاحاً لتحقيق أهداف الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت دراسة حديثة أعدتها شركة «آسبن تك»؛ الشركة العالمية للبرمجيات الصناعية، أن 77 % من الشركات كثيفة الأصول في جميع أنحاء الشرق الأوسط ترى التكنولوجيا العصب الأساس للمساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، ما يجعلها المطلب الأول والأساس لهذه الأعمال بشكل عام.

كما وجدت الدراسة أيضاً احتياجات أخرى لتحقيق الاستدامة، تتمثل في ضرورة وجود «ضريبة على الانبعاثات الكربونية»، وإجراء تغييرات في سياسات وقوانين الاستدامة، وهذا ما أكده 34 % من المشاركين.

كان ذلك ضمن النتائج الرئيسية لدراسة أُعدت من قبل «آسبن تك»، التي استطلعت فيها آراء صانعي القرار في المنظمات كثيفة الأصول في كل من الإمارات وقطر والسعودية.

عوائق

وعند سؤالهم حول تحديد عائق رئيسي تواجهه مؤسستهم ويمنعهم من تحقيق أهداف الاستدامة خلال السنوات الخمس المقبلة، أجاب 50 % من المشاركين بضرورة تلبية الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية، في حين أشار 35 % إلى أن نقص الأموال والموارد يحول دون تنفيذ استراتيجيات الاستدامة الداخلية، فهناك حاجة ملحة للحلول البرمجية لإثبات نفسها من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية والمالية.

علاوةً على ذلك، تشير الدراسة إلى أن أحدث التقنيات الرقمية ستملك أهمية حاسمة في تمكين الشركات في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية والحاجة الماسة لتحقيق أهداف الاستدامة، والذي يعرف اصطلاحاً بمفهوم «التحدي المزدوج» (Dual Challenge).

والأمر الذي أكده 63 % من المديرين التنفيذيين ممن شملهم الاستطلاع أن مؤسساتهم تبني حالياً ثقافة أكثر إبداعاً تركز على مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد دون المساس بأهداف الاستدامة، في حين أشار ما يقارب 59 % منهم إلى أنهم يستثمرون أكثر في الحلول الرقمية.

ولكن مع بدء هذا الاستثمار، قد تكون هناك حاجة إلى تغيير التركيز من الأعمال التجارية كثيفة الأصول، حيث أشار 65 % من المشاركين إلى أنهم يصنفون الطاقة المتجددة على رأس أولويات الاستثمار لمنظمتهم من حيث الاستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين يرى 45 % أن الكفاءة في استخدام الطاقة عامل مهم أيضاً.

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