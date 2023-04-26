دبي تحتضن اليوم المنتدى الدولي للاستثمار في الطاقة التركمانية

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دبي - البيان

تستضيف دبي، اليوم، فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار في قطاع الطاقة التركماني، ومستقبل الطاقة محلياً وعالمياً، الذي يستمر على مدى يومين في فندق حياة ريجنسي كريك هايتس.

ويشارك في الحدث 300 مندوب يمثلون 200 هيئة حكومية دولية وخاصة، منها 10 هيئات ووزارات حكومية تركمانية، و10 جهات ومنظمات دبلوماسية وبنوك دولية، و94 شركة عالمية، و14 شركة تركمانية متخصصة ومركزان عالميان للأبحاث و18 مؤسسة إعلامية عالمية وإقليمية. يشهد المنتدى معالي أحمد الصايغ وزير دولة، فيما يحضره من الجانب التركماني نائب رئيس الوزراء أشيرجولي بيغلييف، ورؤساء ومتخصصون في دوائر النفط والغاز والبنوك والقطاعات الأخرى للاقتصاد التركماني، بالإضافة إلى رؤساء أكثر من عشرين شركة.

ويحضر فعاليات المنتدى حوالي عشرة رؤساء شركات وأكثر من عشرين نائب رئيس لشركات كبيرة (بتروناس، دراجون أويل، سيمنز إنيرجي، توتال إنرجيز، سي إن بي سي، يوج-نفتجاز برايفت ليمتد، إلخ)، ورؤساء وممثلو المؤسسات المالية والمنظمات البيئية، وممثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين سينضمون إلى المؤتمر عبر شبكة الإنترنت.

ويبحث المنتدى، دور تركمانستان في مستقبل الطاقة العالمية وفرص الاستثمار المتاحة، والجوانب البيئية للتطورات الهيدروكربونية وطاقة العصر الجديد وآفاق التنمية المحلية والإقليمية، وتسريع استثمار الطاقة الجديدة وتنويعها. كما يهدف المنتدى إلى توسيع الفرص لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من صناعة النفط والغاز في تركمانستان وصناعة الطاقة المتجددة الناشئة، وتعزيز الحوار الإقليمي بشأن المزيد من التنمية المستدامة لقطاع الطاقة، فيما سيبحث المنتدى جذب الاستثمار إلى المربعين البحريين رقم 21 و23، غرب تشيليكن، وتحسين الإنتاج من الحقول الناضجة، وتطوير المرحلة التالية من حقل جالكينيش العملاق، الذي يضم ثاني أكبر حقل غاز في العالم.

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