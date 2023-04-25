1.4مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 395 مبايعة بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 348.11 مليون درهم و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 673.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 167 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الممزر، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الممزر بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 45 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 418.13 مليون درهم منها 19 رهنا للأراضي بقيمة 152.49 مليون درهم و67 رهنا للفلل والشقق بقيمة 265.64 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 54 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 37.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.

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