"أول ثينجز لايف" الأوروبية للترفيه تطلق فرعها للمنطقة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أول ثينجز لايف، المجموعة الأوروبية المتخصصة في الترفيه، عن إطلاق شركة أول ثينجز لايف الشرق الأوسط، وتعيين توماس أوفيسن، خبير الترويج الحائز العديد من الجوائز، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، ويتيح التعاون مع أوفيسن للشركة فرصة تقديم تجارب ترفيهية عالية المستوى في مجال الفعاليات الحية للفنانين والوكلاء ومديري الأعمال والجمهور.

وستتم إدارة جميع مشاريع الترفيه والفعاليات من المقر الرئيسي للشركة في دبي، واستناداً إلى أحد البحوث، التي أجرتها شركة MarkNtel Advisors، فمن المتوقع أن ينمو سوق الخدمات الرقمية للترفيه والتسلية والسياحة في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يقارب الـ 9.73 % بحلول عام 2027.

وستعلن الشركة خلال الأسابيع المقبلة عن سلسلة من الأحداث والفعاليات الحية الكبرى، التي من المقرر أن تقام في جميع أنحاء المنطقة هذا العام، وتتضمن العديد من الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية، فضلاً عن المزيد من الأحداث الموسيقية، التي ستقام في عام 2024.

وتُباشر الشركة الجديدة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، بوصفها ثمرة التعاون الناجح سابقاً بين الشركة الأم وأوفيسن، استجابة لرغبتها في تسريع الخطط طويلة الأمد، وتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف أنحاء المنطقة. ويتميز أوفيسن بخبرة طويلة في مجال القيادة في سوق المنطقة، حيث أسهم في استضافة العديد من الفنانين العالمين، مثل جاستن بيبر وجينيفر لوبيز وإلتون جون وإد شيران وفرقتي ذا إيجلز وغنز آن روزز.

ويمتلك أوفيسن سجلاً حافلاً بالإنجازات، وخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الترويج للفعاليات الحية المميزة، وأبرز الفنانين العالميين في المنطقة، بالإضافة إلى إطلاق المهرجانات، بما فيها مهرجان رد فيست دي إكس بي ومهرجان فييستا دي لوس مويرتوس وغيرها الكثير، كما أسهم أوفيسن في النجاح الاستثنائي، الذي حققته فرقة ون دايركشن بملعب ذا سيفنز ستاديوم في دبي عام 2015، في حين ساعد في سبتمبر الماضي على استضافة نجم الهيب هوب 50 سنتاً في دولة الإمارات لأمسية واحدة فقط.

وتأسست مجموعة أول ثينجز لايف في عام 2018، وتضمّ أكثر من 270 موظفاً في مختلف أنحاء العالم، وتغطي المجموعة مختلف مجالات قطاع الترفيه، بدءاً من الأعمال الفنية الترويجية المحلية والإنتاجات الموسيقية السويدية والفعاليات الارتجالية الدنماركية، ووصولاً إلى الحفلات الموسيقية في الملاعب، والتي تستضيف فنانين عالميين مثل سام سميث وإيمنيم، وفرقتي غرين داي ورامشتاين.

وينسجم إطلاق أول ثينجز لايف الشرق الأوسط مع استراتيجية النمو الطموحة في المجموعة، والتي لطالما ركزت على العمل في القارة الأوروبية من خلال مكاتبها المنتشرة في النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك وبلجيكا وإيطاليا وهولندا. وتستفيد الشركة بقيادة توماس أوفيسن من علاقاته القوية مع أفضل شركات الترويج والتشغيل في جميع أنحاء المنطقة، مما يتيح لها استقطاب المواهب والوكلاء ومديري الأعمال.

وقال كيم وورسو، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة أول ثينجز لايف: «نراقب باهتمام تطور مشهد الفعاليات الترفيهية والموسيقية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل المساهمات الكبيرة، التي يقدمها قادة القطاع ورواد الأعمال المجتهدين أمثال مثل توماس أوفيسن، وحرصنا على التعاون مع أوفيسن، لتوسيع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، ويسرني العمل معه لقيادة الشركة، التي نتوقع أن تلعب دوراً رائداً في القطاع على مستوى المنطقة، ما يعكس آفاقاً واعدة لعشاق الموسيقى والعاملين في قطاع الترفيه».

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