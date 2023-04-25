5 بنوك وطنية تدشن مارثون نتائج الربع الأول بأرباح جاوزت 3.8 مليار درهم

المصدر: وام

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دشنت 5 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية مارثون نتائج الربع الأول من العام الجاري بأرباح تجاوزت 3.8 مليار درهم بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك الخمسة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 زادت بنسبة 21.3% أو ما يعادل 668.5 مليون درهم مقابل أرباح صافية بلغت 3.142 مليار درهم في الربع الأول من 2022.

وزادت أصول (موجودات) البنوك الخمسة من 872.89 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، إلى 882.25 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 9.36 مليار درهم أو ما نسبته 1.1%.

(أبوظبي التجاري)

واستحوذ بنك "أبوظبي التجاري" على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعدما حقق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 27% إلى 1.878 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 1.483 مليار درهم في الربع الأول من 2022، فيما زاد صافي الدخل من الفوائد 33% إلى 2.85 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الأصول 501 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الأول من 2022 وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية 2022، وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 7% مقارنة مع الربع الأول من2022 ليصل إلى 264 مليار درهم وبنسبة 2% مقارنة مع نهاية 2022، وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% مقارنة مع الربع الأول من 2022 ليصل إلى 311 مليار درهم وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية 2022.

(دبي الإسلامي)

وسجّل بنك "دبي الإسلامي" نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 12%، ليصل 1.506 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.345 مليار درهم في الربع الأول من 2022، على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف؛ ووصل إجمالي الأصول إلى 291.98 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 288.24 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة تعادل 3.74 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4.43 مليار درهم مقارنة مع 3.016 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47% على أساس سنوي، فيما حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 2.755 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.013 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14% على أساس سنوي مقارنة مع 1.77 مليار درهم في الربع الأول من 2022.

(الشارقة الإسلامي)

وحقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 24.6% إلى 233.07 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 187 مليون درهم في الربع الأول من 2022، فيما زادت الأرباح التشغيلية 31.9% إلى327.7 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بقيمة 1.1 مليار درهم أو ما نسبته 1.9% لتصل إلى 60.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 59.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي تمويل العملاء نحو 30.4 مليار درهم، فيما شهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظاً خلال الربع الاول بنسبة 5.9% إلى 41.9 مليار درهم.

(بنك أم القيوين)

وزادت الأرباح الصافية لبنك "أم القيوين الوطني" إلى 139 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 44% مقارنة بنحو 96 مليون درهم في الربع الأول من 2022 نتيجة تحسن البيئة الخارجية وإدارة التكاليف بكفاءة.

وبلغ إجمالي أصول البنوك نحو 14.17 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 4% مقارنة بنحو 13.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وحافظ البنك بثبات على نسبة الأصول السائلة عند 35.31% واستقرار في نسبة القروض والسلفيات الى الموارد الثابتة بنحو 63.8% مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

(العربي المتحد)

وارتفعت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد إلى 54.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنحو 30.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 80.2% نتيجة لتحسن صافي إيرادات الفوائد وتراجع تكاليف الانخفاض في القيمة، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الأعمال الأساسية حيث سجلت زيادة بنسبة 5% في إجمالي الأرباح التشغيلية.

وزادت أصول البنك من 14.08 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 14.426 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 345.8 مليون درهم، فيما يواصل البنك ويواصل البنك تركيزه على تنميه أعماله الأساسية وإيراداته عبر المعاملات والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأفراد والأسواق المالية مع التحرك نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة مدمجاً الحلول والقدرات الرقمية.

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