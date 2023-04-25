«سي بي آر إي»: أداء متفوق للعقارات القريبة من «مترو دبي»

المصدر: دبي ــ البيان

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تتفوق العقارات السكنية في مدينة دبي والواقعة على بعد مسافة قصيرة من محطات المترو، على سوق العقارات الأوسع في الإمارة، من ناحية سعر البيع وأداء الإيجارات، وذلك بحسب تقرير لشركة الاستشارات العالمية «سي بي آر إي».

قرب المحطات

وبحسب تقرير الشركة العالمية «مترو دبي 2023»، شهدت العقارات التي تقع على بعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من إحدى محطات المترو الواقعة على الخط الأحمر بدبي، زيادة في الأسعار بنسبة 26.7% في المتوسط وفي الفترة بين الربع الأول 2010 والربع الرابع 2022.

ومع ذلك، هناك اختلافات في الأداء عبر المحطات باختلاف مسافات قربها من المترو، حيث تشهد الوحدات التي تقع على مسافة صفر إلى خمسة و10 إلى 15 دقيقة سيراً على الأقدام من المترو، «مستويات ملحوظة من الأداء المتفوق»، وبمعدلات نمو أسعار تبلغ 35.8% و43.8% على التوالي، بحسب «سي بي آر إي».

وبالرغم من ذلك، فإن المجتمعات السكنية التي تقع على مسافة 5 إلى 10 دقائق من محطات المترو المزودة وسائل الراحة الحديثة والبنية التحتية الحضرية عالية الجودة، مثل جميرا بيتش ريزيدنس ومرسى دبي، قد خالفت هذا الاتجاه وسجلت نمواً في الأسعار بنسبة 40.5% و35.9%، على التوالي.

النضوج العقاري

وقال تيمور خان، رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في «سي بي آر إي»: تظهر دراستنا أن العقارات السكنية في مدينة دبي، والواقعة على بعد مسافة 15 دقيقة من محطات المترو، قد تفوقت على سوق العقارات الأوسع في الإمارة، من ناحية سعر البيع وأداء الإيجارات، مضيفاً إنه مع النضوج العقاري لإمارة دبي، فإن عامل قرب المسافة أصبح بشكل متزايد جزءاً أساسياً لذلك الأداء العقاري المتفوق.

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