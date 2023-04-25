125 مليون درهم ثمناً لقطعة أرض في «جميرا باي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق العقارات في دبي بيع قطعة أرض فضاء على ضفاف «جميرا باي» مقابل 125 مليون درهم في 19 أبريل الجاري.

وأكدت بلومبيرغ أن «جميرا باي» تشهد إقبالاً كبيراً، مشيرة إلى أن سعر بيع القدم المربعة بالصفقة وصل إلى أكثر من 5000 درهم، وهو ما وصفه وسيط الصفقة، نايت فرانك، بأنه مستوى مرتفع جديد.

ويخطط المشتري الذي لم يتم الكشف عن هويته، والذي لا يعيش في الإمارات، لبناء منزل على قطعة الأرض، لقضاء إجازة عائلية به. وكان البائع قام بشراء قطعة الأرض قبل عامين مقابل 36.5 مليون درهم، وفق دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محققاً بذلك ربحاً قدره 88.5 مليون درهم (ونسبته 242%).

فئة محدودة

وتعتبر قطعة الأرض التي بيعت الأسبوع الماضي، واحدة من 128 قطعة فقط عُرضت للبيع في الأصل على جزيرة «جميرا باي» من قبل شركة مِراس القابضة، ما يجعلها مقصورة على فئة محدودة مقارنة بآلاف المنازل في مشروع نخلة جميرا الشهيرة، وقد جرى بيع جميع الأراضي في البداية منذ سنوات، وحقق مشترون أرباحاً كبيرة من إعادة بيعها.

وشهدت الجزيرة إنجاز عدد من المنازل، فيما لا تزال منازل أخرى قيد الإنشاء، كما لم تتم عمليات الحفر، التي تسبق أعمال تشييد المباني في عدد من الأراضي.

وتعد الجزيرة أيضاً موطناً لمنتجع «بولغاري»، وهو أحد أغلى الفنادق في المدينة، بالإضافة إلى برج «بولغاري لايتهاوس» الذي يتم تشييده، حيث وصلت أسعار بيع الشقق إلى مستويات عالية قبل بنائها. وقد بيعت أغلى بنتهاوس، وهي شقة من تسع غرف نوم، وخمس أماكن لوقوف السيارات، مقابل 410 ملايين درهم في فبراير الماضي.

ويتوقع وسطاء العقارات استمرار تحطيم المستويات القياسية، على غرار البائع في صفقة جزيرة جميرا باي، الذي يمتلك أيضاً قطعة أرض مماثلة بجوار الأرض التي باعها، ويعتزم عرضها مقابل 135 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز