«جميرا باي» ترسّخ مكانتها أحدث وجهة لأثرياء العالم في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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برزت جزيرة جميرا باي، خلال السنوات القليلة الماضية، كأحدث الوجهات السكنية الفارهة والحصرية، التي يفضلها كبار الأثرياء، وتواصل هذه الجزيرة، التي تصل مساحتها إلى 6 ملايين قدم مربعة تسجيل أسعار، وصفقات بيع قياسية، من ضمنها أكبر صفقة بيع لشقة سكنية في تاريخ سوق دبي العقاري، والتي بيعت بقيمة 410 ملايين درهم في برج بولغاري لايتهاوس، الذي تطوره شركة مراس في الجزيرة.

وأظهر تحليل أجراه «البيان» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن جميرا باي سجلت منذ بداية العام الجاري، ولغاية يوم أمس 30 صفقة بيع عقار، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار درهم، وتضمنت صفقات بيع عقارات جزيرة جميرا باي، خلال هذه الفترة بيع 5 أراض، بقيمة فاقت 487 مليون درهم، تصدرتها صفقة بقيمة 125 مليون درهم لقطعة أرض، مساحتها 24437 قدماً مربعة، أي بسعر 5115 درهماً للقدم المربعة، تلتها صفقة بقيمة 115 مليون درهم لأرض مساحتها 19100 قدم مربعة، أي بسعر 6020 درهماً للقدم المربعة.

بالإضافة إلى أرض بقيمة 112 مليون درهم مساحتها 13784 قدماً مربعة، بسعر 8125 درهماً للقدم المربعة، بالإضافة إلى بيع قطعتي أرض الأولى بـ 68.4 مليون درهم، مساحتها 24757 قدماً مربعة، والأخرى بقيمة 67 مليون درهم مساحتها 18010 أقدام مربعة، بأسعار 2762 درهماً للقدم المربعة، و3720 درهماً للقدم المربعة على التوالي.

كما شهدت جميرا باي بيع 25 شقة، بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 18 شقة بيعت على الخريطة في مشروع بولغاري لايتهاوس، وشقة واحدة في مساكن بولغاري «بي في ريزيدنسز»، بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار درهم، بالإضافة إلى 6 شقق جاهزة في مساكن بولغاري، بقيمة 165 مليون درهم.

وبالإضافة إلى صفقة بيع أغلى شقة في تاريخ سوق دبي العقاري، والتي بيعت بـ 410 ملايين درهم في مشروع بولغاري لايتهاوس بسعر 10521 درهماً للقدم المربعة، إذ بلغت مساحتها 38970 قدماً مربعة تم بيع 6 شقق، بقيمة تجاوزت 100 مليون لكل منها في المشروع ذاته، وشملت شقة مساحتها 11656 قدماً مربعة بقيمة 160 مليون درهم، أي 13752 درهماً للقدم المربعة وشقة بـ 137 مليون درهم، مساحتها 38970 قدماً مربعة بـ 11785 درهماً للقدم المربعة، وأخرى بـ 130 مليون درهم، مساحتها 11656 قدماً مربعة، بسعر 11152 درهماً للقدم المربعة.

بالإضافة إلى شقة بقيمة 119 مليون درهم، مساحتها 11656 قدماً مربعة، بسعر 10209 دراهم للقدم المربعة، وشقة بـ 116 مليون درهم، مساحتها 11656 قدماً مربعة بسعر 9953 درهماً للقدم المربعة، إلى جانب شقة بـ 110 ملايين درهم، مساحتها 11656 قدماً مربعة، بسعر 9500 درهم للقدم المربعة، أما أسعار الشقق الـ 11 الأخرى، التي بيعت في مشروع برج بولغاري لايتهاوس فتراوحت أسعارها من 64.2 مليون درهم لغاية 81.9 مليون درهم، وبأسعار للقدم المربعة، تراوحت من 9978 درهماً للقدم المربعة لغاية 12648 درهماً للقدم المربعة.

كما تم بيع شقة تحت الإنشاء في مساكن بولغاري «بي في ريزيدنسز»، بقيمة 45 مليون درهم، مساحتها 6813 قدماً مربعاً، بسعر يصل إلى 6604 دراهم للقدم المربعة.

وتصدرت صفقات بيع الشقق الجاهزة في مساكن بولغاري «بي في ريزيدنسز» صفقة بيع شقة مساحتها 6550 قدماً مربعة بـ 65 مليون درهم، أي 9922 درهماً للقدم المربعة، وشقة مساحتها 3168 قدماً مربعة بـ 42.9 مليون قدم مربعة، أي 13545 درهماً للقدم المربعة.

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