2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم أمس مع 391 مبايعة بقيمة 1.27 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 291.56 مليون درهم و352 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 978 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في جبل علي الأولى.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 11 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 91 مليون درهم والثالثة الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 67 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة الرأس وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في جميرا الأولى.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 305 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهون 950.33 مليون درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 44.77 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 905.56 مليون درهم وأهمها في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 220 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 195 مليون درهم.

وشهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 28.56 مليون درهم وأهمها في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في الثنية الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز