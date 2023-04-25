22.3 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في الإمارات

المصدر: دبي – بشار باغ

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بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية ضمن المشاريع قيد الإنشاء الفعلي في الإمارات 22.3 ألف غرفة، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية.

وأشارت المؤسسة أن حصة الدولة من إجمالي عدد الغرف قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصل 18%، حيث تشهد المنطقة أكثر من 119 ألف غرفة فندقية في مشاريع قيد البناء، وبذلك تحتل الإمارات المرتبة الثانية بعد السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بين أكبر أسواق المنطقة في الغرف الفندقية في مرحلة الأعمال الإنشائية.

وأوضحت «إس تي آر» أن عدد الغرف في مرحلة الإنشاء في المنطقة تراجع 5.8% خلال الربع الأول من مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في حين سجلت الغرف في مرحلة التخطيط النهائي نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 45.5 ألف غرفة.

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