خيارات متنوعة في «أسبوع دبي للمطاعم»

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق «أسبوع دبي للمطاعم» في 28 أبريل الجاري، وتتواصل فعالياته حتى 7 مايو 2023، بمشاركة أكثر من 50 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة، وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان دبي للمأكولات؛ الاحتفالية الأكبر في المنطقة المتخصصة في الطعام وفنون الطهي.

ويقدم «أسبوع دبي للمطاعم» لعشاق الطعام قوائم طعام ذات أسعار محددة يمكنهم الاختيار منها تشمل غداء من طبقين بأسعار تبدأ من 95 إلى 125 درهماً للشخص الواحد، وعشاء من 3 أطباق بدءاً من 150 درهما للشخص، والتي تضم مجموعة واسعة من خيارات المأكولات العالمية - الأوروبية والآسيوية والشرق الأوسطية وأمريكا اللاتينية لضمان تلبية مختلف الأذواق والرغبات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نتطلع من خلال أسبوع دبي للمطاعم إلى تسليط الضوء على التنوع الهائل الذي شهدته دبي على مدار السنوات العشر الماضية في عدد المطاعم المحلية وكذلك العالمية التي اختارت الإمارة مقراً لها لاسيما مع وجود نظام خاص لتصنيف المطاعم، الأمر الذي عزز من تنافسية دبي في هذا المجال، حيث سنوفر على مدى عشرة أيام مجموعة واسعة من المطاعم المعروفة في دبي والتي تقدم مأكولات متنوعة يعمل على إعدادها نخبة من أمهر الطهاة بأسعار تنافسية ومميزة لإتاحة الفرصة للجميع لتجربة المأكولات في أجواء احتفالية مميزة ضمن الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات».

أبرز المطاعم

وتشمل المطاعم المشاركة في «أسبوع دبي للمطاعم» أكثر من 50 مطعماً أبرزها: «ميمي كاكوشي»، و«3 فلس»، و«جونز»، ومطعم «الخيمة التراثي»، و«بيير شيك»، و«ريف جابانيز كوشياكي»، و«أكيرا باك»، و«ديمون داك»، و«كويا»، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم الفاخرة الحاصلة على نجمة ميشلان، وكذلك المصنفة ضمن «بيب غورماند»، و«غولت آند ميلاو»، والتي تضم «تورنو سوبيتو» المطعم المستوحى من المطبخ الإيطالي، والمعروف بإطلالته الخلابة على الخليج العربي. إلى جانب مطاعم «كارنيفال باي تريسيند»، و«كويا»، و«لوي»، و«فولي»، و«سيتي سوشيال»، وغيرها الكثير.

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