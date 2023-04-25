أهم الصنّاع العالميين في أسبوع دبي للساعات 16 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مركز دبي المالي العالمي «أسبوع دبي للساعات» خلال الفترة من 16 حتى 20 نوفمبر 2023، بمشاركة أهم صُنَّاع الساعات في العالم وأبرز العلامات التجارية العالمية.

ستعتمد نسخة هذا العام على التقاء إبداعي عبر الصناعات لتسليط الضوء على الحرفية، ودفع الابتكار والاحتفاء به وإشراك الحضور ببرنامج شيق وغني. ويسعى الحدث في جوهره لربط المجتمعات الإبداعية، وإطلاق منصة للتواصل تزيد من فضول المجتمع وشغفه.

ويعد أسبوع دبي للساعات حدثاً منتظراً بالقطاع، وهو يواصل توسيع نطاق جاذبيته للمقيمين والمهتمين، ويعد ضيوفه مجموعة من التجارب الترفيهية والثقافية والتمتع بقائمة خاصة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.

ويهدف الحدث من خلال التنوع والتواصل، إلى مواصلة تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للفخامة والساعات، مع إبراز المواهب الفريدة في جميع أنحاء المنطقة. وسيستمر كذلك منصة للتلاقي باعتباره فعالية رائدة في الصناعة على جبهات عدة وحائزة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن جائزة جنيف الكبرى لصناعة الساعات في العام 2021.

وانطلاقاً من كونه منصة تعليمية، سيتعاون أسبوع دبي للساعات مع الشركاء والعلامات المشاركة لتعزيز عروضه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز