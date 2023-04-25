«أملاك» يقود مكاسب 26 شركة في سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.79 %، أمس، في أولى الجلسات، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، ليبلغ مستوى 3498.28 نقطة، وقاد سهم «أملاك للتمويل» مكاسب 26 شركة بسوق دبي، وارتفع بنسبة 5.6 %، مغلقاً عند 0.852 درهم.

وشهد سوق دبي المالي، بختام جلسات أمس، محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمها أسهم «إعمار العقارية» الذي كسر حاجز سعر 6 دراهم، ليرتفع بنسبة 1 % إلى 6.06 دراهم، وإعمار للتطوير، الذي لامس سعر 6 دراهم، وزاد بنسبة 1.19 %، إلى 5.95 دراهم، ودار التكافل 12.65 %، وإمباور 2.97 %، وتيكوم 2.6 %، والإمارات دبي الوطني 0.76 %، ودبي الإسلامي 0.56 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات، بسيولة 70.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، جاذباً نحو 25.24 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير»، بسيولة 20.3 مليون درهم.

11.2 ملياراً

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 11.2 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي، مدعومة بعمليات شرائية، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.36 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 3.37 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و611.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 17.3 ألف صفقة، شملت 371.7 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 118.68 مليون سهم في سوق دبي، و253.02 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.4 مليار درهم، بختام جلسات أمس، توزعت بين 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و232.7 مليون درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21%، إلى 9654.22 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 4.95 %، وأدنوك للغاز 2.94 %، وغذاء القابضة 2.56 %، وإي آند 2.48%، وأبوظبي الإسلامي 2.21 %، وزاد ملتيبلاي 2.2 %، وأمريكانا للمطاعم 1.83 %، والدار العقارية 0.38 %. واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة 243.37 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً أكثر من 106 ملايين درهم، فيما بلغت سيولة «ألفا ظبي القابضة»، إلى 105.24 ملايين درهم.

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