«فيتش» ترفع تصنيف القدرة للبنك العربي المتحد إلى (+b)

المصدر: الشارقة - وام

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أعلن البنك العربي المتحد أنّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ــ إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانية في العالم ــ ثبّتت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند (+BBB) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرّة كما رفعت تصنيف مستوى القدرة على الاستمرار (VR) للبنك إلى (+b).

ويعكس رفع تصنيف القدرة تحسن وضع الأعمال وفعالية الاستراتيجية الجديدة وتحسن جودة أصول البنك وتغطية القروض المتعثّرة، وتعافي الربحيّة ومتانة رأس ماله.

وقال شيريش بهيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: الإصدار الناجح للأدوات المالية الإضافية من الدرجة الأولى (AT1) بقيمة 150 مليون دولار أمريكي أخيراً مؤشّر واضح إلى متانة الوضع المالي للبنك وثقة مستثمرينا الهائلة بقدرتنا على تحقيق المزيد من النمو.

وأضاف: نمضي قدماً في خططنا الاستراتيجية والمالية والتي سوف تسهم في الارتقاء بالبنك ونتوقّع أن يكون لذلك تأثير إيجابي في نموّنا وربحيّتنا في المستقبل.

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