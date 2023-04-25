«إس إيه بي كونكر»: خطوات مهمة للحد من نفقات سفر الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت شركة «إس إيه بي كونكر» مجموعة من الخطوات المهمة التي تساعد المؤسسات على تعزيز إنتاجية الموظفين، والحد من النفقات عند إعداد الاستراتيجية الخاصة بسفر الأعمال.

وبعد أن تبنى عالم الأعمال التحول الرقمي نتيجة للجائحة العالمية بات الموظفون في الوقت الراهن تواقين إلى استعادة بعض أساليب العمل، التي تتم بحضورهم الشخصي، وتعود بالمنفعة على مؤسساتهم، مثل السفر، وتتجلى صورة هذا الأمر بنتائج دراسة بحثية أجرتها «إس إيه بي كونكر»، وأظهرت أن 46% من الموظفين يرون أن من الأفضل بناء العلاقات من خلال اللقاءات الشخصية، فيما أشار 41% إلى أن الاجتماعات التي تتم وجهاً لوجه تسهم في زيادة الإنتاجية.

وبالنظر إلى مشهد الاقتصاد العالمي غير المستقر أكد جابرييل إندريري، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إس إيه بي كونكر» ضرورة اتخاذ المؤسسات خيارات فعالة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالموارد، موضحاً أن هذا الأمر يدفع بمزيد من صناع القرار إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والمنفعة في سفر الأعمال والسعي للتوفير فيه ما أمكن.

وقال: الجائحة غيرت طريقة عمل المؤسسات وأصبح الأساس يكمن في إجراء الاتصالات عن بعد، واستخدام الأدوات الرقمية للتنسيق والتواصل ».

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