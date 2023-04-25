نجاح كبير لنظام «تحصيل» بـ«مالية الشارقة المركزية»

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق نظام الدفع الرقمي «تحصيل»، وهو نظام دفع رقمي متميز ويطبق في جميع الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، نجاحاً كبيراً وقفزات نوعية في مختلف المستويات منذ العمل على تطبيقه وتنفيذه من قبل دائرة المالية المركزية بالشارقة.

ويعتبر نظام تحصيل منصة شاملة لمعالجة الدفعات المالية الرقمية، ويوفر وسائل جديدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة ولشركائها من الجهات الحكومية، والتي تتجاوز ما تقدمه المنصات الأخرى ضمن القطاع المالي، ويوفر النظام عدة خدمات للدفع الرقمي للمعاملات عبر قنوات خاصة للدفع، منها: بوابة الدفع الإلكترونية، والتطبيق الذكي على الأجهزة الذكية، وبعض المعاملات عبر جميع قنوات مصرف الشارقة الإسلامي، إضافة إلى خدمات الشحن المختلفة عبر شركات الصرافة المختلفة ومنها الأنصاري للصرافة.

وقال الشيخ راشد القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة: يعتبر نظام تحصيل أحد العناوين المميزة في مسيرة الدائرة الحافلة بالإبداع والتميز والنجاح، وأكد حرص الدائرة على تعزيز كفاءة الإجراءات المالية بالجهات الحكومية وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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