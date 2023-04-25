«عزيزي» توسّع شراكتها مع «كومينز إنك» الأمريكية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري، عن توسعة نطاق شراكتها مع «كومينز إنك» الأمريكية المتخصصة في تصميم وتصنيع وتوزيع وخدمة مجموعة واسعة من حلول الطاقة.

وبموجبها ستقوم «كومينز إنك» بتوفير مولدات الطاقة عالية الجودة في هذا المجال لمشروع بارك أفنيو 1 و 2 المرموق لشركة عزيزي. وتغطي منتجات الشركة محركات الديزل، والغاز الطبيعي والكهربائية والهجينة، إضافة إلى مكونات نقل الحركة، بما في ذلك معدات الترشيح والمعالجة اللاحقة والشواحن التوربينية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «إمن خلال إقامة علاقات الشراكة القوية مع الموردين الموثوقين، مثل «كومينز إنك»، التي أثبت جدارتها الاستثنائية في ريفيرا بمدينة محمد بن راشد، يمكننا ضمان أسلوب حياة فريد على نحو يتجاوز توقعات مستخدمينا النهائيين، إلى جانب ضمان حصول مستثمرينا على أعلى عوائد ممكنة على استثماراتهم».

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