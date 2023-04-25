2.8 مليار درهم كلفة «شوبا ريزيرف» بدبي لاند

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «شوبا العقارية»، مشروع «شوبا ريزيرف» الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار درهم. ويقع المشروع في قلب وادي الصفا 2 في دبي لاند، وهو يرتقي بمعايير مجمّعات الفلل الفاخرة في دبي موظِّفاً أحدث منهجيات البناء والتصميم المعاصر.

وتبلغ مساحة مشروع «شوبا ريزيرف» 3.47 ملايين قدم مربعة (80 فداناً تقريباً)، وهو يشمل أكثر من 300 فيلا تتخلَّلها مساحات خضراء وغابات مورقة، وتتميَّز بمساحاتها الواسعة التي تبدأ من 4,900 قدم مربعة.

وقال فرانسيس ألفرد، المدير العام لشركة «شوبا العقارية»: «نجدِّد التزامنا بالمساهمة في دعم تنمية قطاع العقارات في دبي ومواصلة الارتقاء بمعايير الفخامة فيه، وذلك بالتزامن مع استمرار التوسُّع المتوقع في القطاع مدعوماً بالتقدم المشهود الذي يشهده قطاعا السياحة والضيافة إلى جانب نمو اقتصاد دبي ومكانتها الراسخة في مصاف أبرز المناطق الاقتصادية في العالم».

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