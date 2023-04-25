«أرادَ» تسلم 114 منزلاً بالجادة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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باشرت «أرادَ» بتسليم 114 منزلاً متلاصقاً وفيلا شبه مستقلّة في تجمّع فلل سراب 2 بالجادة، وذلك مع تسارع وتيرة الإنجاز في الوجهة العصرية المتكاملة بقلب الشارقة.

وتقع الفلل والمنازل المتلاصقة الوحيدة ضمن مخطط الجادة الرئيسي في تجمّعي سراب، وقد تم تصميم تلك الوحدات بعناية فائقة للاستفادة من المساحات الخضراء وعناصر الإضاءة والتهوية الطبيعية إلى أقصى حدّ ممكن. كما تم تجهيز جميع وحدات سراب بتقنيات المنازل الذكية إضافة إلى الأجهزة المنزلية الأساسية والتي تشمل الطبّاخ والفرن، وغسالة الملابس مع المجففة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «نحن ملتزمون بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في الجادة من أجل تسليم المنازل الفاخرة في هذه الوجهة الاستثنائية خلال أقرب وقتٍ ممكن».

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