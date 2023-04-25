«دوبز» تطلق محطة لتخزين الأمتعة في دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف دبي فستيفال سيتي مول، التابع لمجموعة الفطيم عن إطلاق موقع مراقب بالكاميرات لتخزين الأمتعة، بالتعاون مع دوبز، الشركة التابعة لدناتا المتخصصة في تخزين الأمتعة، وتسجيل الوصول للرحلات وخدمات التوصيل، وتهدف الخطوة إلى تلبية احتياجات العملاء الراغبين بالاستمتاع بجولة تسوق مريحة، تخلصهم من أعباء حمل أكياس المشتريات والتنقل بها وتجربة سفر سلسة، تجنبهم الانتظار لفترات طويلة في المطارات المزدحمة.

كما يمكن للعملاء الذين يخططون للسفر تجنب الوقوف في الطوابير الطويلة لمكاتب تسجيل الوصول بالمطار، وإراحة أنفسهم من الضغط المرافق للسفر،عبر الاستفادة من خدمات دوبز لتسجيل الوصول المبكر، والاستمتاع بتجربة نقل أمتعة سلسة ومريحة.

ويمكن للمسافرين زيارة المحطة وطلب حضور فريق دوبز المتخصص، لمساعدتهم على تسجيل أمتعتهم وطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بهم ووزن حقائبهم، والتأكد من توصيلها وتحميلها بأمان على متن الطائرة، وتضمن الخدمة للعملاء الحصول على تأمين بتغطية شاملة لحقائبهم وإمكانية تتبعها لحظة بلحظة ومراقبتها بواسطة الكاميرات. وتعمل محطة دوبز يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل من الجمعة حتى الأحد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز