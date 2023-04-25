«الإمارات دبي الوطني» يطلق «سيغنتشر» للعملاء أصحاب الثروات

المصدر: دبي- البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، البرنامج الحصري «سيغنتشر» للخدمات المصرفية المميزة، لتلبية احتياجات عملائه من النخبة وأصحاب الثروات، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع تطور مكانة الإمارات مركزاً لأصحاب الثروات الفائقة، ووفقاً لتقرير صادر عن «مجموعة بوسطن الاستشارية» المتخصصة في الاستشارات الإدارية فإن 41% من الثروات في الإمارات في 2021 كانت تعود للأفراد أصحاب الثروات الفائقة، ويُتوقع أن تنمو هذه الحصة إلى 43% في 2026. ويتطلب الاشتراك في البرنامج الجديد دعوة حصرية لخدمة تتوافق تماماً مع احتياجات العملاء من أصحاب الثروات الفائقة وهم العملاء الذين يحافظون على متوسط رصيد، يبلغ 7 ملايين درهم.

وقال يوسف سعيد محمد، نائب الرئيس الأول، رئيس الخدمات المصرفية المميزة وإدارة ثروات التجزئة في بنك الإمارات دبي الوطني: لدينا إلمام واسع بطبيعة احتياجات أصحاب الثروات من مواطني الدولة والمقيمين، وهذا الانتشار والإرث يمنحنا القدرة على تطوير المنتجات والخدمات المصممة لتلبية ما يفضله عملاؤنا من مختلف الشرائح، ويوفر برنامج «سيغنتشر» لعملائنا من الخدمات المصرفية المميزة تجربة مصرفية ثرية.

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