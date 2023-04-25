«ملتیبلاي» توقع اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على 55٪ من «ميديا 247»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة ومقرها أبوظبي اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247»، التي تعد واحدة من الشركات الإماراتية للإعلانات الخارجية، وذلك بما يعادل 184 مليون درهم. وتشمل أصول «ميديا 247» أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية بعدد من المواقع الاستراتيجية بدبي.

وتقدم الشركة خدمات إدارة الوسائط الإعلامية والطباعة وخدمات المشروعات الخاصة.

وتوفر «ميديا 247» أيضاً الحلول الإعلانية الخاصة بوسائط النقل مثل ملصقات الإعلانات عبر مركبات الأجرة ذات السقف الأحمر التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تعد أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، وسيارات الأجرة في مطار دبي.

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