رحلة فلاي دبي القادمة من كاتماندو تهبط بسلام في مطار دبي

المصدر: البيان

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قال متحدث باسم فلاي دبي إن رحلة فلاي دبي FZ 576 القادمة من مطار كاتماندو هبطت بأمان في مطار دبي الدولي في الساعة 00:11 بالتوقيت المحلي، رغم تعرضها لاصطدام بطائر أثناء الإقلاع من كاتماندو. وقام طاقم الطائرة المؤهل بكفاءة عالية بإجراءات العمليات التشغيلية القياسية وواصلت الرحلة مسارها بعد التأكد من أن المحرك كان ضمن معايير التشغيل العادية، حيث تحتل سلامة ركابنا وطواقمنا صدارة أولوياتنا".

وهبطت الطائرة بشكل طبيعي في دبي، حيث ستبدأ الناقلة إجراء فحوصات للطائرة.

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