«دبي باركس آند ريزورتس» تفتتح عالم «نيون جالاكسي» للألعاب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي باركس™ آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، افتتاح عالم ألعاب «نيون جالاكسي» الداخلي للأطفال في ريفرلاند™ دبي، المميز بتصاميمه الساحرة من النيون المضيء، المستوحاة من مركبات المستقبل وتصاميم الفضاء.

يمتد متنزه «نيون جالاكسي» الداخلي الجديد على مساحة تبلغ 860 متر مربع موزعة على عدة طوابق في ريفرلاند™ دبي، ومن أبرز وجهاته «الساحة الفلكية»، وهي منطقة ألعاب نيون مستوحاة من عالم الفضاء، تضم مسارات نينجا، ومنزلقات مختلفة، وتجربة ممتعة تسلق الحبال، ولعبة العقبات، وجميعها ستمنح الأطفال عالماً غنياً بالمغامرات المليئة بالبهجة والمرح والفائدة في بيئة آمنة ومحفزة للتعلّم. ويمكن للصغار الذين يتجاوز طولهم 98 سم الاستمتاع بهذه التجربة مقابل 85 درهماً في الساعة الواحدة أو 125 درهماً طوال اليوم.

كما يضم عالم «نيون جالاكسي» منطقة «رواد الفضاء الصغار»، وهي مساحة مخصصة للتجارب الحسية بأشكال وألوان وعناصر مختلفة، تنمي حب الفضول لدى الأطفال الصغار الذين لا يتعدى طولهم 98 سم، وتعزز لديهم حس التعلم من خلال اللعب والاستكشاف. إضافةً إلى ألعاب الكرات الملونة والعديد من الأنشطة التعليمية ذات الطابع الخاص بالفضاء، والتي ستحفز البراعم الصغار على التعلم المصحوب ببحر من المتعة والترفيه في بيئة آمنة ومشجعة. ويمكن للصغار الاستمتاع بهذه المنطقة مقابل 60 درهماً للساعة أو 90 درهماً ليوم كامل.

وفي الوقت الذي يستكشف فيه الضيوف الصغار عالم المغامرات والأنشطة الترفيهية الرائعة في «نيون جالاكسي»، سيتمكن الآباء من متابعة أعمالهم أو الاستمتاع بتجربة طعام شهية أو الاسترخاء والاستمتاع بالأجواء المميزة في المقهى الواقع داخل متنزه الألعاب. كما يمكن للآباء، اعتباراً من شهر مايو المقبل، إقامة أجمل حفلات أعياد الميلاد في «نيون جالاكسي»، حيث ستتاح الفرصة للأولاد والبنات الصغار الجري والقفز والتسلق وقضاء أوقات استثنائية وهم يحتفلون بصحبة الأهل والأصحاب. تبدأ أسعار باقات عيد الميلاد من 100 درهم لكل شخص.

تقدم «دبي باركس™ آند ريزورتس» لضيوفها من العائلات أجمل الألعاب والأنشطة والتجارب الترفيهية المشوقة التي تناسب الجميع من الصغار والكبار.

ويمكن الحصول على أسعار خاصة لحاملي التذاكر السنوية والضيوف من حاملي تذاكر الدخول إلى أي من متنزهات دبي باركس™ آند ريزورتس، بما في ذلك موشنجيت™ دبي، وبوليوود باركس™ دبي، LEGOLAND® Dubai، وLEGOLAND® Water Park.

ويأتي افتتاح «نيون جالاكسي» بعد إطلاق دبي باركس™ آند ريزورتس مؤخراً لمنتزه ألعاب القفز الهوائية «جمب إكس» (JumpX) في ريفرلاند™ دبي والذي سجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم.

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