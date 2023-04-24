3 حلول من كاسبرسكي تحقق أعلى مستوى حماية من التهديدات المعقدة

المصدر: دبي - البيان

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بناءً على تقييمات اختبار الحماية من التهديدات المتقدمة المرهقة التي أجرتها «أفي- تيست» AV-TEST، المؤسسة البحثية النمساوية المستقلة في مجال الأمن السيبراني التي تنشر بانتظام الدراسات والمقارنات بين برامج مكافحة الفيروسات لأنظمة التشغيل المختلفة، تم إثبات الفعالية التامة بنسبة 100% لثلاثة من حلول كاسبرسكي للتصدي لبرامج الفدية الخبيثة، وهي Kaspersky Endpoint Security for Business و Kaspersky Small Office Security و Kaspersky Internet Security، وذلك بعد أن تم اختبارها في 10 هجمات مختلفة على السلسلة الكاملة، ولم تتعرض المنتجات لفقدان ملف مستخدم واحد.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، تضاعفت تقريباً نسبة المستخدمين الذين تعرضوا للهجوم عن طريق برامج الفدية المستهدفة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، حيث تواصل مجموعات برامج الفدية في جميع أنحاء العالم تحسين تقنياتها.

ويمكن أن تؤدي الهجمات على الشركات إلى عواقب وخيمة، مثل فقدان المعلومات بصورة دائمة، وتعطيل العمليات التجارية، وضياع الوقت قبل الحصول على النسخ الاحتياطية، والضرر المحتمل الذي تتعرض له سمعة تلك الشركات، أضف إلى ذلك ما تتكبده من خسائر مالية ضخمة. وبناءً على تقرير اختراق البيانات لشركة IBM، فقد وصل متوسط تكلفة هجمات برامج الفدية في العام 2022 إلى 4.54 ملايين دولار أمريكي.

وفي أكتوبر من العام الماضي 2022، قامت مؤسسة «أفي- تيست» بإجراء فحوص على 25 منتجاً من 17 شركة في 10 سيناريوهات لهجمات السلسلة الكاملة، مع استخدام أنظمة استهداف حمولة برامج الفدية ضمن نظام التشغيل Windows 11، كما استخدمت تقنيات مجموعة برامج Emotet الخبيثة لشنّ الهجوم. وقام مهندسو الاختبار بتخصيص كل هجوم على مراحل من حيث إطار القاعدة المعرفية لتكتيكات وتقنيات المهاجمين التخريبية (MITER ATT & CK)، ومن ثم تقييم أي مرحلة تمكنت فيها الحلول الأمنية المختبرة من اكتشاف الهجوم وحظره، وإلغاء جميع التغييرات في بيانات المستخدم.

وشاركت ثلاثة منتجات من كاسبرسكي في الاختبارات، وسجلت أعلى الدرجات لقدرتها على توفير الحماية من إجمالي 30 نقطة ممكنة. وتمكن اثنان من الحلول الأمنية للشركات، وهما Kaspersky Endpoint Security for Business و Kaspersky Small Office Security، إضافة إلى أحد حلول الأمن للمستهلكين، وهو Kaspersky Internet Security من حماية ملفات المستخدم من جميع الهجمات العشر بالسلسلة الكاملة، ليتم بعدها منحها شهادات «حماية نقطة النهاية المعتمدة المتقدمة» و«الحل المعتمد المتقدم» على التوالي.

وأظهرت منتجات كاسبرسكي أعلى مستويات الحماية من التهديدات المعقدة، بما في ذلك برامج الفدية، الأمر يؤكد النجاح الذي تحقق في الاختبارات المختلفة السابقة في يونيو وأغسطس ونوفمبر 2021، وكذلك في فبراير وأبريل وأغسطس من العام 2022.

وقال مايك مورجنسترن، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة AV-TEST: «لقد صممنا اختبارات الحماية من التهديدات المتقدمة لتقييم القدرة الحقيقية لحلول حماية نقاط النهاية لمواجهة هجمات برامج الفدية على نطاق واسع، عن طريق توظيف أحدث التقنيات المستخدمة من جماعات التهديد. وكان ذلك تحدياً للعديد من المنتجات ذات الصلة لإظهار الأداء الناجح في هذه الاختبارات. لقد كان من الرائع حقاً أن نرى الحلول التي تطورها كاسبرسكي تسجل معدلات حماية تامة بنسبة 100%».

وقال ألكسندر ليسكين، رئيس أبحاث التهديدات في كاسبرسكي: «يتزايد عدد الشركات والمستهلكين الذين يقعون ضحايا للهجمات الإلكترونية بسبب برامج الفدية كل يوم، بالتوازي مع التطور المتواصل لهذه الأنشطة. وللحيلولة دون المعاناة من العواقب الوخيمة التي تنجم عن هجمات برامج الفدية، يجب على الشركات والمستهلكين توظيف القواعد الأساسية للأمن السيبراني والبرامج الاحترافية، حيث يقوم البائعون باستمرار بتحسين منتجاتهم وتقييمها بشكل مستقل لتقديم أقصى مستوى من الحماية ضد برامج الفدية لعملائهم.

وتعد الأبحاث والشهادات التي تقدمها مؤسسة AV-TEST فرصة عظيمة لنا لإثبات فعالية برامجنا وخدماتنا، ومواكبة المشهد الحالي للتهديدات السيبرانية، ومن ذلك مشاركتنا بانتظام في التقييمات الصارمة لهذا النوع من برامج المنتجات، لتحسين تقنيات كاسبرسكي بما يتماشى مع التحديات الجديدة».

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