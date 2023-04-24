80 عارضاً يقدمون أحدث التقنيات في سوق السفر العربي 2023

المصدر: دبي - البيان

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يستعد ممثلو أكثر من 80 شركة رائدة في مجال تكنولوجيا السفر في العالم، للمشاركة في معرض سوق السفر العربي 2023، الذي سيتم انعقاده في مركز دبي التجاري العالمي من الاثنين 1 إلى الخميس 4 مايو.

سيتم تخصيص أكثر من 2,000 متر مربع من مساحة المعرض لتكنولوجيا الصناعة، خلال النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، مما يمثل زيادة بنسبة 54.7% في مشاركة القطاع مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، كما سيتم أيضاً استكمال المساحة المخصصة لفعالية ترافيل تك في سوق السفر العربي 2023 في مركز استدامة جديد تماماً، والذي سيسلط الضوء على أحدث اتجاهات وابتكارات السفر المسؤولة بيئياً.

يستضيف مسرح ترافيل تك لسوق السفر العربي 2023، برعاية شركة سيبر (Sabre) مجموعة مختارة من جلسات النقاش، التي ستستكشف كيف تتيح الابتكارات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والجيل الثالث من الويب عمليات سلسة وتطوير مهني ومدفوعات، وإمكانية الوصول والسفر المستدام، وتحسين تجارب العملاء.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نحن مسرورون للغاية لرؤية هذا التمثيل القوي من قبل محترفي تكنولوجيا السفر في نسخة هذا العام من المعرض، حيث يتماشى تشجيع الابتكار مع شعار المعرض لهذا العام «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية»، لذا من الضروري لصناعتنا أن تدعم وتستثمر في أكثر التقنيات الواعدة اليوم، من أجل بناء قطاع سفر أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة».

سيستضيف مسرح ترافيل تك لسوق السفر العربي 2023، برعاية شركة سيبر (Sabre) سلسلة من المناقشات والفعاليات، التي تركز على الابتكار طوال فترة العرض، حيث ستشهد الجلسة الأولى بعنوان: «التكنولوجيا: أداة تمكين السفر المستدام»، نخبة من خبراء الصناعة، لمناقشة كيف تسهم التطبيقات والمواقع عبر الإنترنت على المستهلكين في التخفيف من تأثيرهم البيئي عند الشراء والتخطيط للرحلات، وسيدير هذه الجلسة شاشانك نيجام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبلي فلاينج، وستعرض اللجنة رؤى مستقبلية من قبل كل من: توم كيرشو، رئيس المنتجات والتكنولوجيا في ترافل بورت، و لوكاس بوبس، المسؤول البيئي للمجموعة ورئيس إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أماديوس، وكارلو أولينيزاك، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في موقع Booking.com.

كما يستضيف مسرح ترافيل تك لسوق السفر العربي 2023، برعاية شركة سيبر (Sabre) جلسات نقاش أخرى متعددة، بما فيها جلسة بعنوان: «الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على السفر في عام 2023 وما بعده»، حيث ستستكشف هذه الجلسة الطرق، التي استفادت بها صناعتنا من الابتكار في أعقاب فترة الجائحة العالمية، وكذلك كيف من المرجح أن تقود التكنولوجيا المزيد من التقدم، خلال السنوات المقبلة، ستنعقد هذه الجلسة بإدارة عبد الرزاق أيير، نائب الرئيس- الشرق الأوسط في شركة سيبر Sabre، ونخبة من المتحدثين، بمن فيهم كلاً من: آندي فينكلستين، نائب أول لرئيس مبيعات وتسليم الوكالات العالمية في شركة سيبر Sabre، وجيسون هوبر، رئيس الحلول الرقمية في دناتا، ودين ويكس، كبير مسؤولي الرحلات في ويجو.

سيضم سوق السفر العربي 2023 مركزاً للاستدامة لأول مرة في تاريخ المعرض، حيث ستوفر هذه المساحة مكاناً للجلسات المخصصة لأحدث اتجاهات السفر المستدامة والابتكارات، مع توفير الإعداد لمسابقة سوق السفر العربي للشركات الناشئة، وهو حدث يستضيفه شريك المؤتمر بلج آند بلاي، والذي سيشهد منافسة رواد الأعمال وجهاً لوجه في «معركة التكنولوجيا المستدامة».

سيستضيف قطاع التكنولوجيا في سوق السفر العربي 2023 مجموعة متنوعة من العارضين الرائدين في الصناعة، بالإضافة إلى العارضين المذكورين أعلاه، بما في ذلك كل من: آي تريب و ترايفيزي ومركز دبي للسلع المتعددة و TBO.com و WebBeds FZ LLC و Expedia Inc، على سبيل المثال لا الحصر.

كما سيستضيف مسرح ترافيل تك في سوق السفر العربي 2023 أكثر من 20 جلسة وفعالية، تركز على الابتكار، خلال فترة الحدث، الذي يستمر على مدار أربعة أيام.

سيسلط معرض سوق السفر العربي 2023 الضوء على مستقبل السفر المستدام، بما يتماشى مع شعار المعرض «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، بعد أن بدأ رسمياً رحلته إلى صافي انبعاثات صفرية، حيث سيستكشف برنامج المؤتمر كيف من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية، مع توفير منصة للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، والذي سينعقد في شهر نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وقد أعلن سوق السفر العربي عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة، ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية، التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023 بناء على مدى أخذهم بعين الاعتبار التأثير البيئي لأجنحتهم وجهودهم، للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها.

سيتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023، بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين مثل: دبي للسياحة شريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.

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