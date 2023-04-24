افتتاح «آرت أوف ليفينج» في دبي

المصدر: البيان

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افتتح اليوم "آرت أوف ليفينج"، أوّل مركز تسوّق متخصّص بالتصاميم وقطع الأثاث المنزلية المبتكرة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مانحاً الجميع فرصة التعرّف على مفهوم الجديد والحصريّ عن الفخامة في عالم الديكور، بما يلبّي الطلب المتزايد في المنطقة على الوحدات السكنية المفروشة.

يقع "آرت أوف ليفينج" في قلب إمارة دبي، تحديداً في منطقة البرشاء 2- شارع أم سقيم، وينتشر فوق مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربّع موزّعة على ثلاثة طوابق، جامعاً تحت مظلته مجموعةً واسعة من أشهر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، يحضر بعضها للمرة الأولى في المنطقة. يوفّر هذا المركز الرائد باقة غنيّة ومتنوّعة من قطع الأثاث المنزلية وتلك المناسبة لغرف الأطفال والمفروشات الخارجيّة والحدائق، بالإضافة إلى إكسسوارات الديكور الكلاسيكية والعصرية، وتنفرد جميع منتجاته الفاخرة بأعلى معايير الجودة والتصاميم المبتكرة المتميّزة بدقّة التفاصيل والمتانة والإبداع.

وحرصاً منه على تلبية جميع احتياجات المتسوّقين وإرضاء مختلف الأذواق، يقدّم "آرت أوف ليفينج" لروّاده خدمات حصريّة وغير مسبوقة، منها مستشار التسوّق الحاضر للإجابة عن جميع استفساراتهم خلال مرافقته لهم في جولتهم الاستكشافية في أرجاء المركز وتعريفهم بميزات كل منتج، وفريقٌ من المصمّمين الداخليّين المحترفين من أصحاب المهارات والخبرات المتعدّدة الذين يقدّون لهم الاستشارات العملية للتصميم الداخلي بما يجسد رؤيتهم الخاصة لمنزل الأحلام بأدق التفاصيل، ويلبّي أذواقهم الشخصيّة والفريدة، ويحوّل أفكارهم وتطلعاتهم إلى واقعٍ يغمر يومياتهم بالفخامة والجمال.

إلى جانب المنتجات الفاخرة والمبتكرة وذات الجودة العالية والخدمات المميّزة والفريدة التي ينفرد بها، سيشتمل مركز "آرت أوف ليفينج" قريباً على المزيد من المقاهي والمطاعم التي سترتقي بتجربة المتسوّقين فيه، كما ليوفّر لهم جميع وسائل الراحة، من المواقف المجانية إلى "صالة السيجار" ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال، والكثير من الخدمات التي تضمن رفاهيتهم أثناء استمتاعهم بتجربة تسوّق لا مثيل لها.

وفي تعليقه على افتتاح هذا المركز، علّق الدكتور سامر العمري، الرئيس التنفيذي/الشريك لـ"آرت أوف ليفينج"، قائلاً: "نفتخر بكوننا السبّاقين في تكريس هذا المفهوم المبتكر والفريد في عالم الديكور وكل ما له صلة بالتصميم الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متطلّعين إلى تقديم تجربة استثنائية بجميع المعايير تجمع تحت سقفٍ واحد بين روّاده من المتسوّقين الراغبين بالحصول على أحدث المنتجات المميّزة بتصاميمها المبتكرة وجودتها العالية، ومن المصممين الداخليين المبدعين الذين سيجدون كل ما يحتاجون إليه لتصميم منازل الأحلام".

وأضاف: "تتميّز تجربة رّواد مركز "أرت أوف ليفينج" للتسوّق بالفخامة أوّلًا، حيث يلمسون معاني الجودة والابتكار في كلّ ما يحتويه، من المنتجات المبتكرة إلى الخدمات الراقية والمرافق والتسهيلات غير المسبوقة، مؤكدين لهم حرصنا على الارتقاء بتجربتهم هذه في كل زيارة إلى هذا المركز الفريد من نوعه في المنطقة".

يشهد قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج فورة لا مثيل لها، حيث من المتوقّع أن يصل حجم سوق التصميم الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5,2 مليار دولار أميركي بحلول العام 2025، ويعود ذلك إلى مجموعةٍ من الأسباب، أبرزها النمو السكاني والازدهار العمراني وتنامي قطاع العقارات والمساكن، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التصاميم المستدامة المراعية للبيئة، والتي تدفع بعجلة الابتكار قدماً في هذا المجال.

وختم الدكتور العمري بالقول: "لاحظنا اطّراداً واضحاً في الطلب على المفروشات الفاخرة في المنطقة، مع الإشارة إلى أنّ دبي باتت حاضنةً لسوق العقارات الفخمة بامتياز، وصارت دولة الإمارات العربية المتحدة تشكّل السوق الأضخم في مجال التصميم الداخلي في منطقة الخليج، تليها السعودية وقطر".

وأكّدً الدكتور العمري سعي مركز "آرت أوف ليفينج" والقائمين عليه إلى بناء شراكاتٍ استراتيجية مع أبرز العاملين في قطاع التطوير العقاري في المنطقة، متطلّعين بثقة إلى الاستحواذ على 30% من المشاريع السكنية المفروشة"، وتوقع أن يحتل هذا المركز موقع الريادة والصدارة في مجال قطع الأثاث والتصميم والمفروشات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونه يمثل تجربة تسوق متكاملة وفريدة من نوعها.

المرحلة الأولى من افتتاح المركز ستشمل المراكز التجارية التالية: Dimora، Storia،Kids Avenue ، ID Vision، Secret Garden، Elve Luxury، Kaas،Garda Décor ،Aroma 24/7، Yellow Korner، Caffeine Coffee Roasterـ على أن يتم افتتاح 20 متجراً جديداً في الأشهر القليلة المقبلة.

نبذة حول "آرت أوف ليفينج"

"آرت أوف ليفينج"،هو أوّل مركز تسوّق متخصّص بالتصاميم وقطع الأثاث المنزلية المبتكرة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم افتتاح المركز في دولة الإمارات العربية في دبي عام 2023. يقدم المركز تجربة استثنائية بجميع المعايير تجمع تحت سقفٍ واحد بين روّاده من المتسوّقين الراغبين بالحصول على أحدث المنتجات المميّزة بتصاميمها المبتكرة وجودتها العالية، ومن المصممين الداخليين المبدعين الذين سيجدون كل ما يحتاجون إليه لتصميم منازل الأحلام. بالإضافة إلى المجموعةً الواسعة من أشهر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، يوفر "آرت أوف ليفينج" تجربة تسوق مميزة، وتنفرد جميع منتجاته الفاخرة بأعلى معايير الجودة والتصاميم المبتكرة المتميّزة بدقّة التفاصيل والمتانة والإبداع.

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