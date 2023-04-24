الأسهم المحلية تربح 11.2 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11.2 مليار درهم مع استئناف التداولات عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.364 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء الماضي إلى 3.375 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و611.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.39 مليار درهم موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي و232.69 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 371.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.3 ألف صفقة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 243.3 مليون درهم ليغلق عند 395 درهم، تلاه "أدنوك للغاز" جاذباً أكثر من 106 ملايين درهم وارتفع بنسبة 2.94% ليقفل عند 3.15 دراهم، فيما وصلت سيولة "الفا ظبي" إلى 105.2 ملايين درهم وأغلق عند 21.56 درهم.

وفي سوق دبي، استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 70.5 مليون درهم ليرتفع بنسبة 1% إلى 6.06 دراهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 25.2 مليون درهم وصعد بنحو 0.75% إلى 13.3 درهم، ثم "إعمار للتطوير" بسيولة 20.3 مليون درهم وزاد بنسبة 1.19% إلى 5.95 دراهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز