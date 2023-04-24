«البيان» تنشر قائمة بأسمائها.. مجموعات الأعمال في دبي.. تمثيل شامل للاقتصاد

المصدر: دبي - بشار باغ

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تعد مجموعات الأعمال ضروريةً لضمان تمثيل جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد في دبي، وتلعب غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دوراً حاسماً في دعم مجموعات الأعمال، عبر توفير منصة مهمة لتبادل الحوار الشفاف بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية بشأن السياسات الناظمة لقطاعاتهم، وتعزيز قدرتها التنافسية، وصولاً إلى زيادة مساهمتهم في اقتصاد دبي.

وفي مارس الماضي، نجحت غرفة تجارة دبي في تجاوز هدفها المقرر بإنشاء 100 مجموعة عمل، حيث وصل مجموعها إلى 105 مجموعات، ويسهم هذا الإنجاز في ضمان التمثيل الشامل لمجتمع الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في رسم السياسات والتشريعات التي تدفع عجلة النمو في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ما يعكس تنوّع ومرونة اقتصاد الإمارة، والتزام الغرفة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للمال والأعمال.

وكانت الغرفة قد أطلقت العام الماضي برنامج «تمكين مجموعات الأعمال»، وهو الأول من نوعه لإعادة هيكلة دور ومساهمة مجموعات الأعمال، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، في مسيرة النمو الاقتصادي. وشهد البرنامج الممتد على مدار 12 شهراً، تركيز أنشطة مجموعات الأعمال على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة الجديدة، مثل: الحوكمة، والاستراتيجية، ونمو العضوية، والفعاليات المنظمة، والمساهمة الفعّالة في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة، والشراكات الدولية، وتعزيز الوجود والحضور الرقمي.

مجموعات الأعمال

01 مجموعة عمل المعلنين

02 مجموعة عمل دبي لتجارة الكمبيوتر

03 مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية

04 مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة

05 مجموعة عمل الإمارات للبيئة

06 مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات

07 مجموعة عمل الصيرفة والتحويل المالي

08 مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه

09 مجموعة عمل التأمين

10 مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات

11 مجموعة عمل التوزيع والخدمات اللوجستية

12 مجموعة عمل الإلكترونيات

13 مجموعة عمل مصنعي السيارات

14 مجموعة عمل التجزئة

15 مجموعة عمل تأجير السيارات

16 مجموعة عمل معارض السيارات المستعملة

17 مجموعة عمل دبي للإنشاءات

18 القيادات العربية الشابة - فرع الإمارات

19 مجموعة عمل وكالات السيارات

20 مجموعة عمل دبي للرعاية الصحية

21 مجموعة عمل التعليم

22 مجموعة مطاعم الإمارات

23 مجموعة عمل الحضانات

24 مجموعة عمل صيدليات مجتمع دبي

25 مجموعة عمل الإمارات للصناعات الدوائية

26 مجموعة عمل الحديد

27 مجلس دبي للسفن الخشبية

28 مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية

29 مجموعة عمل جمعية التغليف المستدام

30 مجموعة عمل مياه الشرب المعبأة

31 مجموعة عمل إدارة الفعاليات

32 مجموعة عمل الحوسبة السحابية

33 مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات

34 مجموعة عمل البصريات والنظارات

35 مجموعة عمل الطباعة والنشر

36 مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية

37 مجموعة عمل الطاقة الشمسية وموارد الطاقة المتجددة

38 مجموعة عمل المعدات الطبية

39 مجموعة عمل البلاستيك والمطاط

40 مجموعة عمل الأوراق والمناديل والقرطاسية

41 مجموعة عمل الصناعات الزراعية

42 مجموعة عمل المفروشات

43 مجموعة عمل تجارة الزهور

44 مجموعة عمل الشوكولاتة والحلويات

45 مجموعة عمل تجارة الإطارات

46 مجموعة عمل التصنيع واللحام

47 مجموعة عمل المعدات الكهربائية وأعمال المقاولة

48 مجموعة عمل الكابلات والأسلاك

49 مجموعة عمل تجارة الصلب والمعادن

50 مجموعة عمل مواد البناء

51 مجموعة عمل السيراميك

52 مجموعة عمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة

53 مجموعة عمل الطلاء والجبس

54 مجموعة عمل تجار الهوريكا

55 مجموعة عمل اللحوم والدواجن

56 مجموعة عمل المخابز

57 مجموعة عمل الأغذية العضوية

58 مجموعة عمل البقالات

59 مجموعة عمل محلات الهايبر والسوبر ماركت

60 مجموعة عمل خدمات البرمجيات

61 مجموعة عمل التجارة الإلكترونية

62 مجموعة عمل الاتصال

63 مجموعة عمل خدمات الألعاب والرياضات الإلكترونية

64 مجموعة عمل وكالات التسويق التقليدي والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي

65 مجموعة عمل الأمن السيبراني

66 مجموعة عمل مطوري العقارات

67 مجموعة عمل تقييم العقارات

68 مجموعة عمل التأجير العقاري

69 مجموعة عمل إدارة المرافق

70 مجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي

71 مجموعة عمل مستشاري الهندسة

72 مجموعة عمل مصنعي الذهب

73 مجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية

74 مجموعة عمل مصممي الذهب

75 مجموعة عمل الجلود والأحذية

76 مجموعة عمل العطور

77 مجموعة عمل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية

78 مجموعة عمل المعدات الرياضية وملحقاتها

79 مجموعة عمل الهواتف المحمولة

80 مجموعة عمل إعادة التدوير

81 مجموعة عمل تجار التبغ

82 مجموعة عمل القهوة

83 مجموعة عمل الإعلام والعلاقات العامة

84 مجموعة عمل وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية

85 مجموعة عمل الخدمات المهنية والتجارية

86 مجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية

87 مجموعة عمل مراكز الاتصال

88 مجموعة عمل الموارد البشرية

89 مجموعة عمل الاستشاريين

90 مجموعة عمل خدمات توريد القوى العاملة

91 مجموعة عمل المحاسبين ومستشاري الضرائب

92 مجموعة عمل الخدمات البريدية

93 مجموعة عمل مراكز اللياقة البدنية

94 مجموعة عمل عيادات ومراكز جراحة اليوم الواحد

95 مجموعة عمل مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل

96 مجموعة عمل متاجر الخدمات البيطرية والحيوانات الأليفة

97 مجموعة عمل مراكز التسوق

98 مجموعة عمل بيوت العطلات

99 مجموعة عمل الفنادق

100 مجموعة عمل المنتزهات الترفيهية وخدمات الاستجمام

101 مجموعة عمل الآلات الكهربائية والصناعية

102 مجموعة عمل إصلاح السفن والقوارب

103 مجموعة عمل قطع غيار السيارات

104 مجموعة عمل الطيران

105 مجموعة عمل الجامعات

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