100 ألف زائر لـ«ليالي رمضان» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ 40 من معرض «ليالي رمضان 2023» بعد 17 يوماً حافلة بالعروض الترويجية والفعاليات التراثية والتجارب الترفيهية العائلية محققاً أرقاماً قياسية في نسبة مبيعات العارضين وعدد الزوار الذي بلغ أكثر من 100 ألف زائر بزيادة بلغت 100% مقارنة بدورة عام 2022.

وحقق المعرض الذي نظمه المركز خلال الفترة من 5 إلى 21 إبريل الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات الدورة 33 من «مهرجان رمضان الشارقة» نجاحاً باهراً، وانعكس ذلك بحجم المبيعات التي فاقت توقعات العارضين في ظل حركة التسوق الكبيرة التي شهدها الحدث، بعد أن أسهم في استقطاب آلاف الزوار بعروض ترويجية وتخفيضات كبرى وصلت إلى 75 % على أكثر من 10 آلاف منتج قدمها نحو 170 عارضاً من كبار تجار التجزئة و500 علامة تجارية محلية وعالمية.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن نجاح معرض « ليالي رمضان» في استقطاب أكثر من 100 ألف زائر يؤكد ريادته كواحد من أهم الفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من سكان إمارة الشارقة وزوارها.

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