«حرة الحمرية» تشارك في معرض الهند للصلب

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة مشاركة ناجحة في معرض الهند للصلب 2023، الذي انعقد في مركز مومباي للمعارض في الفترة الممتدة بين 19 و21 أبريل الجاري، ويعد من أكبر الفعاليات من نوعها في العالم، الذي جمع على مدار ثلاثة أيام قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة من أهم الدول الرائدة في هذا القطاع عبر أجنحة ضمت كبريات الشركات التجارية والمُصنعة في العالم.

وهدفت حرة الحمرية من خلال منصتها المشاركة بالحدث إلى استقطاب مزيد من المستثمرين الجدد إلى إمارة الشارقة، من خلال الالتقاء والتواصل مع كبار الشركات والعلامات التجارية العاملة في قطاع الصلب على مستوى العالم، إضافة إلى زوار المعرض الذين أظهروا اهتماماً بتأسيس شركاتهم في المنطقة، حيث نجح فريق حرة الحمرية في عرض ما تقدمه المنطقة من تسهيلات وخدمات للعملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز