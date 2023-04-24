بهجة العيد

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت فعاليات العيد في دبي، أمس، وسط أجواء احتفالية ومظاهر الفرح والبهجة التي عمت أنحاء الإمارة، فيما استمر تدفق الزوار على المراكز التجارية والمناطق الترفيهية وأسواق التجزئة والشواطئ للاستمتاع بآخر أيام إجازة العيد.

وواصلت دبي تقديم باقة من التجارب الخارجية والتفاعلية لسكان وزوار المدينة لتؤكد على مكانتها العالمية كمدينة نابضة بالحياة، لتهدي الزوار تجارب مميزة، وأنشطة ترفيهية وعروض نارية وفنية وحفلات غنائية واستعراضية وشهدت الأسواق المفتوحة ومراكز التسوق تدفقاً للزوار من الزوار من داخل الإمارة وخارجها.

وتواصلت العروض والتخفيضات الاستثنائية وحرصت العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية على إطلاق تخفيضات خاصة خلال الساعات الماضية للاستفادة من الإقبال الكبير من الزوار، ووصلت التنزيلات إلى 90 %، فيما تنوعت العروض لتشمل باقات متعددة من السلع الاستهلاكية كما استمرت السحوبات على جوائز قيمة لتهدي المتسوقين أفضل الصفقات، كما تواصلت حالة النشاط في أسواق الذهب حيث شهدت المشغولات.

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