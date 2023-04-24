47 مشروعاً عقارياً في دبي خلال الربع الأول بـ 11.7 ملياراً

المصدر: دبي – بشار باغ

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انطلقت في دبي أعمال البناء في 47 مشروعاً عقارياً خلال الربع الأول من العام الجاري تصل كلفتها الإجمالية إلى 11.7 مليار درهم، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتضم المشاريع التي انطلقت أعمال الإنشاء فيها خلال أول 3 أشهر 16502 عقار، تضم 12227شقة ووحدة تجارية، إلى جانب 3165 فيلا، إضافة إلى 1110 قطع أراضٍ. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات المشاريع المسجلة في الدائرة تصنف أعمال بناء المجمعات والأحياء الواقعة في ذات مشروع التطوير الرئيسي كمشاريع مستقلة.

وتصدرت «اليلايس 2»، المناطق في إجمالي عدد الشقق والوحدات التجارية ضمن المشاريع التي بدأ إنشاؤها في الربع الأول، حيث سجلت انطلاق أعمال البناء في مشاريع تضم 1837 شقة ووحدة تجارية بتكلفة 682 مليون درهم، تلتها الخيران الأولى بإجمالي 1526 شقة بتكلفة 822 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بـ1469 شقة ضمن مشاريع تكلفتها 425 مليون درهم، ثم منطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ1371 شقة ووحدة بتكلفة 628 مليون درهم، وجاءت مرسى دبي خامساً بـ878 شقة ووحدة بمشاريع بلغت تكلفتها 1.2 مليار درهم.

واستحوذت «مدينة هند 4» على أكبر عدد من الفلل التي انطلقت أعمال بنائها في الربع الأول بواقع 1156 فيلا بتكلفة إجمالية تصل إلى 554 مليون درهم، وحلت منطقة اليفرة 1 في المرتبة الثانية بـ576 فيلا بقيمة 539 مليون درهم، أما منطقة اليلايس 2 فحلت ثالثاً بـ682 مليون درهم، تلتها رابعاً منطقة مدينة المطار بإجمالي 251 فيلا بتكلفة 411 مليون درهم، ثم منطقة وادي الصفا 5 بـ240 فيلا بقيمة 255 مليون درهم.

وجاءت نخلة جميرا أولاً من حيث التكلفة الإجمالية للفلل التي انطلقت أعمال الإنشاءات فيها أول 3 أشهر من العام بإجمالي 24 فيلا بقيمة 749 مليون درهم.

أما الأراضي فتركزت 1110 قطع أراضٍ منها في منطقة الحبية الخامسة بتكلفة 753 مليون درهم، وهي قطع أراضٍ مخصصة للفلل، إضافة إلى أرض بقيمة 682 مليون درهم في منطقة اليلايس 2.

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