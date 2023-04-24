«آرم» تطور نموذجاً أولياً لأشباه الموصلات

المصدر: لندن - د ب أ

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تعتزم شركة «آرم» البريطانية لتصميم الرقائق الإلكترونية العمل مع شركاء تصنيع لتطوير أشباه الموصلات الخاصة بها، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس عن أشخاص لم تسمهم تم إطلاعهم على هذه الخطوة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن ثمة تقارير تفيد بأن أحدث رقاقة لشركة «آرم»، التي كانت قد بدأت العمل عليها خلال الأشهر الستة الماضية، تعد أكثر تطوراً بالمقارنة مع رقائق الاختبار السابقة.

وكانت الشركة، المملوكة لمجموعة الاتصالات اليابانية العملاقة «سوفت بنك»، قامت بتشكيل فريق هندسة حلول جديد، لقيادة تطوير هذه الرقائق النموذجية لأجهزة التليفون المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات الأخرى. وذكرت «فاينانشيال تايمز» أن المنتج سوف يستهدف مصنعي الرقائق أكثر من مطوري البرمجيات.

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