14 % من صادرات الذهب العالمية عبر دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: إن دبي تستحوذ على 14 % من إجمالي صادرات الذهب العالمية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة مجوهرات تعمل بالإمارة في أنشطة تجارة المجوهرات بالجملة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومصنوعات المجوهرات وتجارة التجزئة إضافة إلى المصدرين والمستوردين.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان»: إن هناك أكثر من 1200 متجر لبيع الذهب بالتجزئة بدبي، لافتاً إلى أنه، بحسب التقديرات الأخيرة، هناك 60 ألف شخص يعملون في هذه الصناعة بالدولة، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأسواق، وزيادة نشاط السائحين والزائرين في الأسواق المحلية.

وأوضح توحيد عبدالله أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة العالية على الدولار الأمريكي تشكل عاملاً سلبياً، إلا أن اتجاه معظم البنوك المركزية نحو شراء الذهب وجعله احتياطياً يساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الذهب العالمية خلال العام الجاري.

وأضاف: إن أسعار الذهب العالمية تتأثر بعوامل جيوسياسية عدة، لكن من المتوقع أن يؤدي الذهب أداءً جيداً في الشهور المقبلة، متوقعاً أن تتراوح أسعاره بين 1850 و2150 دولاراً للأونصة خلال عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز