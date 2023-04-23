شراكة استثمارية بين «إثراء إنفست» و «إم أند أتش»

المصدر: دبي- البيان

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أكد سعيد بن صالح المري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء إنفست»، أن الاستثمار في قطاع الشحن البحري، يتيح فرصاً واعدة في ظل تسارع نمو قطاع ناقلات السلع الدولية بمعدل نمو سنوي مركب 2.8 % سنوياً حتى عام 2026، وذلك بعد أن حقق القطاع نمواً بلغ 2.1% بين عامي 2015 و2019.

وقال المري على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين «إثراء إنفست» و شركة «إم أند أتش للعقارات» بهدف التعاون في مجال الاستثمار وتقديم أفضل الحلول الاستثمارية لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، إن اتفاقية التعاون المشترك بين الشركتين تهدف إلى تقديم أفضل الحلول الاستثمارية المتنوعة والتي تحقق توازناً قوياً للمستثمرين ذوي الملاءة المالية في محافظهم الاستثمارية، موضحاً أن شركة»إثراء«لديها القدرة عبر المتخصصين من ذوي الخبرة الواسعة، على إنشاء وإدارة المحافظ الاستثمارية المدرة للدخل والتوزيعات الدورية المنتظمة مع توفير الحماية على الأصول ورأس المال المستثمر من خلال استراتيجيات متنوعة مرنة وقوية، ومن خلال التعاون مع أكبر الشركاء ذوى الخبرات والسمعة العالمية في هذا المجال.

ووقع الاتفاقية سعيد بن صالح المري، الرئيس التنفيذي لشركة»إثراء إنفست«، ومحمد عبد الفضيل، الرئيس التنفيذي لشركة»إم أند أتش«بمشاركة يوسف علي الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي وعماد شاهين، مدير إدارة الاستثمار بشركة»إثراء إنفست«. وأشار المري، إلى أن المنتجات الاستثمارية التي طرحتها شركة»إثراء«لعملائها في مجال النقل البحري تشمل الاستحواذ على أصول من سفن نقل السوائب الجافة والتي تحقق للمستثمر تدفقات نقدية ودخلاً ثابتاً غير متوفر في الاستثمارات التقليدية الأخرى.

ومن جهته قال محمد عبد الفضيل، الرئيس التنفيذي لشركة»إم أند أتش) إن الشركة حازت على سمعة جيدة في تقديم فرص استثمار وبأفضل الأسعار لعملائها الراغبين في اقتناء أصول عقارية سواء للاحتفاظ أو للحصول على عوائد من إدارتها، معرباً عن ثقته في أن تأتي هذه الاتفاقية بالفائدة لجميع الأطراف وأن تعود بالمنفعة على عملائهم.

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