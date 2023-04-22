"كهرباء ومياه دبي" تفوز بالمركز الأول في جائزة البحث والابتكار

المصدر: البيان

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تتويجاً لجهودها المتواصلة في مجال البحوث والتطوير والابتكار، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول في "جائزة البحث والابتكار" التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك عن فئة مؤسسات القطاع الحكومي في مجال الطاقة الوطنية المتوازنة.

تسلم فريق من هيئة كهرباء ومياه دبي الجائزة من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وقد فازت الهيئة بالجائزة عن نظام ذكي للتحكم في العاكسات الكهروضوئية لأنظمة الطاقة الشمسية يتكامل مع الشبكة الذكية، ويهدف إلى التنظيم التلقائي للجهد الكهربائي وتحسين أداء شبكة الكهرباء.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن فوز الهيئة بجائزة البحث والابتكار يتوج نهجها في الابتكار والبحوث والتطوير، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيداً بجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطلاق الجائزة التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لتطوير حلول رائدة للتحديات في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

وأضاف معالي الطاير: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا ونعتبره ركيزة أساسية في نهجنا المؤسسي لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تركز على القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن أبرزها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. وقد حققت الهيئة العديد من الإنجازات في مجال الابتكار في الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك تخزين الطاقة وشبكات الطاقة الذكية وتكامل موارد الطاقة الشمسية مع شبكات التوزيع، إضافة إلى مشاريع مبتكرة تعزز الاستدامة وتسهم في رفع كفاءة موارد الطاقة النظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050."

وأوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن النظام الذي طورته الهيئة يسهم في تعزيز تكامل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع الشبكة الذكية وتحسين أداء الشبكة، ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد في شبكات الطاقة.

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