100 % إشغال فنادق مدينة جميرا في الربع الأول

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكد بيتر روث، نائب الرئيس الإقليمي لمدينة جميرا ومدير عام جميرا القصر أن دبي حققت نتائج رائعة خلال الأشهر الأولى من هذا العام في ضوء تعافي حركة السياحة العالمية وتنوع التجارب التي تزخر بها الإمارة، مشيراً في تصريحات لـ «البيان» إلى أن الانتعاش الذي سجله القطاع السياحي في دبي انعكس إيجاباً على نتائج مدينة جميرا، حيث قاربت نسبة الإشغال 100% في الربع الأول من عام 2023.

وتوقع استمرار هذا النموّ، وقال: «مع امتلاكنا مجموعة متنوعة من المنشآت الفاخرة وشاطئاً رائعاً بطول كيلومترين، فنحن مستعدون تماماً لتلبية احتياجات السفر لضيوفنا من جميع دول العالم والوفاء بوعودنا الأساسية في توفير خدمات تتخطى التوقعات، وتجارب طعام استثنائية، وتصاميم معمارية مذهلة في مدينة جميرا».

وتمتد مدينة جميرا على مساحة 40 هكتاراً. وتضم مجموعة من الأسواق التراثية والوجهات الشاطئية وأكثر من 50 وجهة لتناول الطعام إلى جانب الفنادق والمنتجعات الفخمة من فئة الخمس نجوم التي تشمل «جميرا دار المصيف» و«جميرا القصر» و«جميرا ميناء السلام» و«جميرا النسيم».

وقال روث: «تعد المؤتمرات والفعاليات جزءاً لا يتجزأ من قطاع الضيافة، وتلعب دوراً رئيسياً في حفز معدلات الإشغال والإيرادات عموماً. وتتعافى سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى، وتستمر دبي في تجاوز التوقعات لترسي نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم. وليس غريباً أن تتحول هذه المدينة النابضة بالحياة إلى وجهة رائدة لأعمال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف».

وأضاف: «استضافت مدينة جميرا العديد من الفعاليات المرموقة هذا العام، بما في ذلك معرض «آرت دبي» والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى العديد من فعاليات الشركات والاجتماعات وحفلات الزفاف، ونتوقع استمرار ذلك لبقية العام. وقد لعبت هذه الفعاليات دوراً بارزاً في أدائنا القوي خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

أعمال تجديد

وكان جميرا دار المصيف أعلن خلال الشهر الجاري عن اكتمال أعمال تجديد الفلل الملكية السبع الحصرية، وعودتها إلى استقبال ضيوفها بعد أن أعيد تصميمها وتجديدها مؤخراً بتصاميم داخلية فخمة وعصرية.

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