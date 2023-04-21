سوقا أبوظبي ودبي يستحوذان على 20% من سيولة البورصات العربية الأسبوع الماضي

المصدر: وام

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استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي على نحو 20% من السيولة المستقطبة في البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن البورصات العربية استقطبت سيولة بنحو 10.28 مليارات درهم خلال الأسبوع المنصرم بلغ نصيب سوقي أبوظبي ودبي منها نحو 2.009 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الأسبوع الماضي من 1.489 مليار دولار إلى 1.522 مليار دولار، بينما زادت سيولة سوق دبي المالي بنحو 41.4% من 344.4 مليون دولار إلى 487.06 مليون دولار.

ووفق النشرة فقد وصلت السيولة المستقطبة في السوق المالية السعودية نحو 6.75 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي وبورصة قطر 523.2 مليون دولار، والكويت 502.08 مليون دولار، ومصر 402.18 مليون دولار.

وذكرت نشرت صندوق النقد العربي، أن السيولة المستقطبة في بورصة عمان بلغت نحو 33.5 مليون دولار، وبورصة مسقط 26.9 مليون دولار، وبورصة العراق 12.99 مليون دولار.

وأوضحت النشرة أن السيولة في بورصة البحرين وصلت إلى 7.08 ملايين دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبورصة تونس 3.96 ملايين دولار، وبورصة فلسطين 3.83 ملايين دولار، وبورصة دمشق 412.9 ألف دولار.

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