بورصات الإمارات والسعودية تتصدر الأرباح عربياً

المصدر: أبوظبي - وام

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تجاوز رأس المال السوقي لـ 12 بورصة عربية 4 تريليونات و148 ملياراً و836 مليون دولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي. وتصدرت أسواق السعودية والإمارات الأرباح.

وأظهرت إحصاءات صندوق النقد العربي، الصادرة في النشرة الأسبوعية لأسواق المال التي ترصد أداء 12 بورصة عربية، أن الرسملة السوقية للأسواق ارتفعت من 4.124 تريليونات دولار إلى 4.148 تريليونات دولار، بمكاسب جاوزت 24.3 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي المالي ربح نحو 8.25 مليارات دولار ليرتفع من 731.5 مليار دولار إلى 739.8 مليار دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لسوق دبي المالي بنحو 2.48 مليار دولار ليصعد من 164.2 مليار دولار إلى 166.7 مليار دولار.

وزاد رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية إلى 2.72 تريليون دولار بمكاسب 15.9 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لبورصة قطر إلى 161.4 مليار دولار، وبورصة الكويت إلى 146.3 مليار دولار رابحاً نحو 429.9 مليون دولار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لبورصة مسقط سجل نحو 61.9 مليار دولار بمكاسب 221.5 مليون دولار، وبورصة الدار البيضاء 53.8 مليار دولار، وبورصة مصر نحو 36.07 مليار دولار رابحاً أكثر من 1.27 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة البحرين 30 مليار دولار، وبورصة عمان 24.8 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.99 مليارات دولار، وبورصة دمشق 2.36 مليار دولار.

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