خيارات كثيرة ووجهات متنوعة للاستمتاع بفرحة «العيد في دبي»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع انطلاق احتفالات «العيد في دبي»، مجموعة من الفعاليات والخيارات المتنوعة التي تلبي أذواق جميع أفراد العائلة في العديد من الوجهات، ما يجعل قضاء عطلة عيد الفطر في دبي ذكرى لا تُنسى. ويمكن للجمهور استكشاف مجموعة من التجارب المميزة خلال العيد في ست وجهات، وهي:

«كانتين الشاطئ»

تقام فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، مع انطلاق «مهرجان دبي للمأكولات» لهذا العام، حيث يمكن التوجه إلى شاطئ جميرا خلف سنست مول، للاستمتاع بأشهى الأطباق العالمية اللذيذة، والأنشطة المخصصة للأطفال والعروض الترفيهية الحية.

وتقام الفعالية بدءاً من اليوم وحتى 7 مايو، من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساءً من الاثنين حتى الخميس، ومن 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل يوم الجمعة، ومن 2 ظهراً حتى 12 منتصف الليل يوم السبت، ومن 2 ظهراً حتى 11 مساءً يوم الأحد. وتتوفر التذاكر عند بوابة الدخول، ويُسمَح للأطفال ممن هم دون 12 عاماً، وكذلك كبار السن أكثر من 60 عاماً بالدخول مجاناً.

عرض «مستر كايند»

يستضيف فنان الأطفال الترفيهي «مستر كايند»، مسرحيةً غنائيةً تعليميةً مجاناً للأطفال، خلال الفترة من 20 حتى 23 أبريل في ردهة الصين في ابن بطوطة مول وسيركل مول. «مستر كايند»، أي السيد لطيف، هو شخصية محببة مصمّمة على شكل قلب، وصديقته «ليلي» سيصطحبان الأطفال في رحلة استكشافية، تتضمن خمس أغانٍ جديدة وقصة رائعة.

ويقدم العرض قصة رائعة لجميع أفراد العائلة، يتعلّم الأطفال من خلالها قيماً أساسية، مثل الحب واللطف والمشاركة. وتتضمن الحكاية أيضاً شخصية «بلانت إرث»، أي كوكب الأرض، و«ستيف ذا غاربيدج»، أي سلة القمامة، حيث سيقدمان بدورهما نصائح حول كيفية قيام كل منا بدوره في حماية البيئة.

القرية العالمية

يمكن اصطحاب العائلة في رحلة حول العالم دون مغادرة دبي، من خلال زيارة «روائع عيد الفطر في القرية العالمية»، للاستمتاع بتجربة ساحرة لجميع أفراد العائلة، تتضمن أكثر من 250 صنفاً من الأطعمة المختلفة، وأكثر من 3,500 منفذ بيع، إضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والراقصة، و«سوق العيد»، و«مجلس العالم» وغيرها. وتقام الفعاليات حتى 29 أبريل من 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل من الأحد حتى الأربعاء، ومن 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل من الخميس حتى السبت. وسيتم توزيع الهدايا والعيدية على الأطفال، لرسم الابتسامة على وجوههم في عطلة نهاية أسبوع العيد.

حفلات غنائية

لا يمكن تفويت حفل الفنان الإماراتي الشهير عيضة المنهالي، في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول في 23 أبريل. ويسبق الحفل عرض لمدة 90 دقيقة من أغاني الدي جي. ويبدأ سعر تذاكر الحفل الرائع من 299 درهماً، ويستمر العرض من الساعة 7 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

ميركاتو مول

ويقدم ميركاتو مول فرصة المشاركة في الاحتفالات، وربح الكثير من الجوائز والهدايا في العيد، من خلال مجموعة رائعة من العروض والفعاليات الاحتفالية، التي تتضمن عروض «سامبا سنسيشن: ريو شو»، و«كرنفال ريو» المتجول، وعروض «ريو لألعاب الخفة»، وعرض «Fiesta Sing Along»، وفعالية رواية القصص من «فيرجن ميجا ستور»، إضافة إلى ورشة عمل لرسم الطيور، والرسم على الوجوه، والعديد من الألعاب الأخرى. تبدأ الفعاليات من 4 عصراً حتى 10 مساءً يومياً، خلال الفترة من اليوم وحتى 23 أبريل.

نخيل مول

ويقدم نخيل مول تشكيلة من الأنشطة الممتعة لجميع أفراد الأسرة، والتي تشمل العروض الموسيقية المميزة المقامة في الفترة بين 21 و23 أبريل، وورش العمل التفاعلية المفعمة بالمرح للصغار، التي ستُقام في عطلة نهاية هذا الأسبوع، في قاعة طعام ديباشيكا حتى 23 أبريل. كما يمكنكم التعرّف إلى مجموعة خلابة من المنحوتات الفنية التي شكلتها الفنانة الإماراتية عزة القبيسي، وذلك حتى 24 أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز