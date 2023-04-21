تخفيضات العيد ترفع الإقبال على مراكز التسوق

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تشهد مراكز التسوق والمولات والمحال التجارية وأسواق التجزئة في أبوظبي إقبالاً واسعاً من المتسوقين استعداداً لعيد الفطر المبارك، في ظل تسابق المراكز على إطلاق العروض الخاصة والتخفيضات الكبرى.

وارتفعت مستويات الإنفاق بنسبة 24 % خلال شهر رمضان الفضيل هذا العام مقارنة برمضان الماضي في عدد من المراكز التجارية. وقد استقبلت 7 مراكز تسوق كبرى في العاصمة آلاف المتسوقين خلال الأيام الماضية مع اقتراب العيد، حيث أطلقت مراكز أبوظبي مول، و«ديرفيلدز»، والمارينا، والخالدية، والوحدة، والمشرف مول، والمركز التجاري العالمي، عروضها الكبيرة لعيد الفطر، وتتضمن العديد من البرامج الترفيهية المتنوعة، مع إطلاق خصومات متنوعة على السلع والمنتجات.

مستويات الإنفاق

شهد ديرفيلدز مول ارتفاعاً كبيراً في مستويات الإنفاق من قبل العملاء خلال شهر رمضان مقارنة بالعام الماضي، وسط ترقب بزيادة إضافية خلال عيد الفطر، بحسب تقارير المبيعات، وارتفعت مستويات الإنفاق بنسبة 24 % خلال شهر رمضان مقارنة بالعام الماضي.

وجاء الارتفاع انعكاساً لحملة ليالي رمضان، وهي حملة للبيع بالتجزئة في جميع مراكز أبوظبي التجارية بمشاركة علامات التجزئة المتخصصة بالأزياء والمجوهرات والعطور والهدايا، والتي تقدم للعملاء مجموعة من العروض المميزة، وقد شهدت هذه الفئات بالفعل ارتفاعاً في المبيعات وإقبالاً واسعاً من العملاء.

وأكد نبيل السكوتي، المدير العام لديرفيلدز مول: نحرص على تلبية متطلبات العملاء خلال تسوقهم لشهر رمضان وعيد الفطر لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بتجارب وعروض مميزة مع فرصة الفوز بسيارة شيفروليه ترافيرس جديدة، إضافة إلى تجربة المجلس والسوق الليلي لمنح العائلات فرصة قضاء أجمل الأوقات. وأوضح أن الزيادة في مستويات الإنفاق تنعكس على جميع أقسام ديرفيلدز مول، بما في ذلك الترفيه والبقالة ومستحضرات التجميل والملابس والمجوهرات وخدمات توصيل الطلبات التي تأثرت بدورها بارتفاع مستوى المبيعات الإجمالي.

الهدايا والعطور

وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو، وجود الكثير من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات بمناسبة رمضان وأيضاً الملابس والهدايا والعطور بمناسبة عيد الفطر. وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً منذ بداية شهر رمضان الفضيل، مع توقع استمرار النشاط الملحوظ خلال الأيام المقبلة في ظل عطلة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن العروض والتنزيلات الكبيرة التي تم طرحها حفزت المستهلكين على تكثيف عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية مقارنة بالأيام العادية. وأكد وجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية. يبدو ذلك جلياً في قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاعات الذهب والهواتف والملابس والعطور، خصوصاً في فترة عيد الفطر مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا، وسط توقعات بنمو كبير في المبيعات.

أسواق التجزئة

ويرى حمد العوضي، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي السابق، أن أسواق التجزئة بشكل عام تعتمد على المواسم لتنشيط المبيعات مثل مواسم المدارس أو السفر وغيرهما، وأوضح أن فترة شهر رمضان وعيد الفطر تعتبر ذروة نشاط لجميع قطاعات التجزئة، وأضاف أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك نشطت حركة شراء المواد الغذائية مع التجمعات الرمضانية و«العزومات»، مشيراً إلى أن انتشار مشروعات إطعام الصائم والخيام الرمضانية في الفنادق يسهم في إحداث نشاط واضح بحركة تجارة المواد الغذائية. وتابع العوضي أنه مع العشر الأواخر من رمضان تنشط حركة الملابس الجاهزة، ومع حلول العيد تنشط مبيعات الهدايا الثمينة والذهب وهدايا العيد، موضحاً أن هذا الزخم الذي يشهده القطاع يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية ويتيح الفرصة أمام رواد الأعمال والمستثمرين نحو تطوير أعمالهم ومشاريعهم.

نمو ملحوظ

وأكد خالد الشنقيطي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب جروب «GCG»، أن قطاع التجزئة في الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً بسبب ارتفاع الطلب مع اقتراب العيد، وأوضح أنه في بعض القطاعات، نلاحظ نمواً بحدود 25% مقارنةً بالعام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس إمكانيات السوق في تعزيز تجربة الشراء لدى العملاء ودفعهم للتسوّق.

تجارة إلكترونية

وأضاف أن التجارة الإلكترونية كذلك تشهد انتعاشاً واضحاً ونمواً ملموساً خلال هذه الفترة، حيث يفضل العديد من الناس التسوق عبر الإنترنت لشراء المستلزمات من ملابس وعطور وغيرها، التي يستطيع العملاء طلبها عبر الإنترنت واستلامها في منازلهم، مما يوفر لهم الوقت والجهد في خضم الشهر الفضيل واقتراب العيد.

وقال: تلعب الخصومات الإلكترونية والعروض الترويجية دوراً مهماً في تشجيع إنفاق الزبائن لاقتناص العروض والصفقات خلال شهر رمضان، حيث تتوفر للعملاء مجموعة متنوعة ومناسبة من الخيارات، إضافةً إلى ذلك، يقدم العديد من منصات الأغذية الإلكترونية خصومات وعروضاً خاصة خلال رمضان والعيد لتشجيع العملاء على التسوق عبر الإنترنت والاستفادة من الصفقات.

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